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Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку - РИА Новости, 04.10.2023
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17:04 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/zmei-1900496803.html
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку - РИА Новости, 04.10.2023
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку
Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:04
2023-10-04T17:04
общество
москва
ленинградский зоопарк
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Экзотические змеи из Центра реабилитации диких животных переедут в новый дом – Ленинградский зоопарк", - рассказали в пресс-службе. В департаменте добавили, что передача змей состоится в пятницу. Все змеи поступили в этом году в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы после обращений жителей на общегородскую "горячую линию". "В Центре змеи прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами. Большинство пресмыкающихся найдены жителями в подъездах домов или во дворах. Владельцев животных, как правило, не удаётся обнаружить", - уточнили в пресс-службе.
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общество, москва, ленинградский зоопарк
Общество, Москва, Ленинградский зоопарк
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку

Центр реабилитации в Москве передаст экзотических змей Ленинградскому зоопарку

© Фото : Общественное достояниеМаисовый полоз
Маисовый полоз - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Общественное достояние
Маисовый полоз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Экзотические змеи из Центра реабилитации диких животных переедут в новый дом – Ленинградский зоопарк", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что передача змей состоится в пятницу. Все змеи поступили в этом году в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы после обращений жителей на общегородскую "горячую линию".
"В Центре змеи прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами. Большинство пресмыкающихся найдены жителями в подъездах домов или во дворах. Владельцев животных, как правило, не удаётся обнаружить", - уточнили в пресс-службе.
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