https://ria.ru/20231004/zmei-1900496803.html

Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку

Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку - РИА Новости, 04.10.2023

Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку

Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:04

2023-10-04T17:04

2023-10-04T17:04

общество

москва

ленинградский зоопарк

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Экзотические змеи из Центра реабилитации диких животных переедут в новый дом – Ленинградский зоопарк", - рассказали в пресс-службе. В департаменте добавили, что передача змей состоится в пятницу. Все змеи поступили в этом году в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы после обращений жителей на общегородскую "горячую линию". "В Центре змеи прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами. Большинство пресмыкающихся найдены жителями в подъездах домов или во дворах. Владельцев животных, как правило, не удаётся обнаружить", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html

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общество, москва, ленинградский зоопарк