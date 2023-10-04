https://ria.ru/20231004/zmei-1900496803.html
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку - РИА Новости, 04.10.2023
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку
Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:04
2023-10-04T17:04
2023-10-04T17:04
общество
москва
ленинградский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886951126_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_f0268d72930ff34c60e8de484c3fb54e.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Экзотические змеи из Центра реабилитации диких животных переедут в новый дом – Ленинградский зоопарк", - рассказали в пресс-службе. В департаменте добавили, что передача змей состоится в пятницу. Все змеи поступили в этом году в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы после обращений жителей на общегородскую "горячую линию". "В Центре змеи прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами. Большинство пресмыкающихся найдены жителями в подъездах домов или во дворах. Владельцев животных, как правило, не удаётся обнаружить", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886951126_86:0:939:640_1920x0_80_0_0_0082ebeefc7ed898e56dbb95ab255c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, ленинградский зоопарк
Общество, Москва, Ленинградский зоопарк
Центр реабилитации в Москве передаст змей Ленинградскому зоопарку
Центр реабилитации в Москве передаст экзотических змей Ленинградскому зоопарку
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, Ленинградскому зоопарку, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Экзотические змеи из Центра реабилитации диких животных переедут в новый дом – Ленинградский зоопарк", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что передача змей состоится в пятницу. Все змеи поступили в этом году в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы после обращений жителей на общегородскую "горячую линию".
"В Центре змеи прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами. Большинство пресмыкающихся найдены жителями в подъездах домов или во дворах. Владельцев животных, как правило, не удаётся обнаружить", - уточнили в пресс-службе.
В Московском зоопарке открыли самую большую в мире экспозицию змей