https://ria.ru/20231004/zhkkh-1900309353.html

Экономист объяснила, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам

Экономист объяснила, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам - РИА Новости, 04.10.2023

Экономист объяснила, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам

С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T02:17

2023-10-04T02:17

2023-10-04T10:35

общество

жкх

государственный университет управления

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.Собственники ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей площади, это входит в коммунальные платежи. К дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия отдельных жильцов.По новым правилам, прописанным в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании.Разыскивать виновников планируют с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей."При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права", — обращает внимание Казанцева.

https://realty.ria.ru/20230919/minstroy-1897187802.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, жкх, государственный университет управления, россия