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Экономист объяснила, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам
Экономист объяснила, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам - РИА Новости, 04.10.2023
Экономист объяснила, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам
С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:17
2023-10-04T02:17
2023-10-04T10:35
общество
жкх
государственный университет управления
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.Собственники ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей площади, это входит в коммунальные платежи. К дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия отдельных жильцов.По новым правилам, прописанным в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании.Разыскивать виновников планируют с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей."При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права", — обращает внимание Казанцева.
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РИА Новости
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общество, жкх, государственный университет управления, россия
Общество, ЖКХ, Государственный университет управления, Россия
Экономист объяснила, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам
Доцент ГУУ Казанцева заявила о новых правилах оплаты ЖКХ в России с октября
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
С октября вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. На что следует обращать внимание жильцам, чтобы не переплачивать, и кто сможет избежать дополнительных расходов, агентству "Прайм"
рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.
Собственники ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей площади, это входит в коммунальные платежи. К дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия отдельных жильцов.
По новым правилам, прописанным в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании.
Разыскивать виновников планируют с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей.
"При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права", — обращает внимание Казанцева.
Минстрой предлагает продлить переход к единым нормам потребления услуг ЖКХ