https://ria.ru/20231004/zhizn-1900389789.html
Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России
Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России - РИА Новости, 04.10.2023
Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России
Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:09
2023-10-04T12:09
2023-10-04T12:28
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу отметить, что ожидаемая продолжительность жизни составила сегодня 73,4 года. Она растет",- сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.Он отметил, что система здравоохранения преображается: строятся новые объекты, внедряются новые технологии, разрабатываются новые методы лечения.При этом необходимо помнить, что каждый человек сам должен прислушиваться к рекомендациям врачей для того, чтобы сохранять свое здоровье максимально долго, подчеркнул министр.
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России
Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,4 года
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Хочу отметить, что ожидаемая продолжительность жизни составила сегодня 73,4 года. Она растет",- сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.
Он отметил, что система здравоохранения преображается: строятся новые объекты, внедряются новые технологии, разрабатываются новые методы лечения.
При этом необходимо помнить, что каждый человек сам должен прислушиваться к рекомендациям врачей для того, чтобы сохранять свое здоровье максимально долго, подчеркнул министр.
Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни