https://ria.ru/20231004/zhizn-1900389789.html

Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России

Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России - РИА Новости, 04.10.2023

Мурашко сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:09

2023-10-04T12:09

2023-10-04T12:28

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России растет, на сегодня она составляет 73,4 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу отметить, что ожидаемая продолжительность жизни составила сегодня 73,4 года. Она растет",- сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.Он отметил, что система здравоохранения преображается: строятся новые объекты, внедряются новые технологии, разрабатываются новые методы лечения.При этом необходимо помнить, что каждый человек сам должен прислушиваться к рекомендациям врачей для того, чтобы сохранять свое здоровье максимально долго, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230329/zhizn-1861561629.html

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общество, россия, михаил мурашко