https://ria.ru/20231004/zelenskiy-1900544159.html

В США описали Зеленского одной фразой

В США описали Зеленского одной фразой - РИА Новости, 04.10.2023

В США описали Зеленского одной фразой

Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь обратно от князя к грязи, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:24

2023-10-04T20:24

2023-10-04T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

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нато

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь обратно от князя к грязи, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative."Владимир Зеленский прошел путь от князя к грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не улучшило положение Киева. Украинские солдаты устали умирать, и их чувства оправданны", — говорится в публикации.По мнению Макгрегора, на фоне провалов Зеленского западные страны начинают искать выход из конфликта на Украине."Благодаря покладистым западным СМИ Зеленский и его политические сторонники в НАТО обещали горы, а получили кротовые норы. У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, оборудование и внутренняя поддержка Украины. <...> Таким образом, скатывание коллективного Запада в ад, созданный им самим, продолжается", — заключил он.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900473827.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, вашингтон (штат), нато, пентагон