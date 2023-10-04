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В США описали Зеленского одной фразой - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:24 04.10.2023 (обновлено: 23:15 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/zelenskiy-1900544159.html
В США описали Зеленского одной фразой
В США описали Зеленского одной фразой - РИА Новости, 04.10.2023
В США описали Зеленского одной фразой
Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь обратно от князя к грязи, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:24
2023-10-04T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
киев
вашингтон (штат)
нато
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь обратно от князя к грязи, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative."Владимир Зеленский прошел путь от князя к грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не улучшило положение Киева. Украинские солдаты устали умирать, и их чувства оправданны", — говорится в публикации.По мнению Макгрегора, на фоне провалов Зеленского западные страны начинают искать выход из конфликта на Украине.&quot;Благодаря покладистым западным СМИ Зеленский и его политические сторонники в НАТО обещали горы, а получили кротовые норы. У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, оборудование и внутренняя поддержка Украины. &lt;...&gt; Таким образом, скатывание коллективного Запада в ад, созданный им самим, продолжается&quot;, — заключил он.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html
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украина
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, вашингтон (штат), нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Киев, Вашингтон (штат), НАТО, Пентагон
В США описали Зеленского одной фразой

Полковник Макгрегор: Зеленский прошел путь обратно от князя к грязи

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь обратно от князя к грязи, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

"Владимир Зеленский прошел путь от князя к грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не улучшило положение Киева. Украинские солдаты устали умирать, и их чувства оправданны", — говорится в публикации.
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По мнению Макгрегора, на фоне провалов Зеленского западные страны начинают искать выход из конфликта на Украине.
«

"Благодаря покладистым западным СМИ Зеленский и его политические сторонники в НАТО обещали горы, а получили кротовые норы. У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, оборудование и внутренняя поддержка Украины. <...> Таким образом, скатывание коллективного Запада в ад, созданный им самим, продолжается", — заключил он.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаКиевВашингтон (штат)НАТОПентагон
 
 
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