В США описали Зеленского одной фразой
Полковник Макгрегор: Зеленский прошел путь обратно от князя к грязи
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь обратно от князя к грязи, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.
"Владимир Зеленский прошел путь от князя к грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не улучшило положение Киева. Украинские солдаты устали умирать, и их чувства оправданны", — говорится в публикации.
"Владимир Зеленский прошел путь от князя к грязи всего за несколько месяцев. Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не улучшило положение Киева. Украинские солдаты устали умирать, и их чувства оправданны", — говорится в публикации.
По мнению Макгрегора, на фоне провалов Зеленского западные страны начинают искать выход из конфликта на Украине.
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"Благодаря покладистым западным СМИ Зеленский и его политические сторонники в НАТО обещали горы, а получили кротовые норы. У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, оборудование и внутренняя поддержка Украины. <...> Таким образом, скатывание коллективного Запада в ад, созданный им самим, продолжается", — заключил он.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.