https://ria.ru/20231004/zaryadka-1900402718.html
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области - РИА Новости, 04.10.2023
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области
Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:32
2023-10-04T12:32
2023-10-04T12:32
надежные люди
вологодская область
череповецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900399430_0:351:1609:1256_1920x0_80_0_0_7d2ca8910c16347a1007463b6a1db2ab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже доставлено на передовую, сообщает пресс-служба администрации района. "Жители Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для разведчиков в зоне СВО… Боец, когда возвращался на фронт из отпуска, забрал его", - говорится в сообщении. С просьбой приобрести зарядное устройство в администрацию обратился отец одного из бойцов. На передовой, как отмечает пресс-служба, сохраняется необходимость в аккумуляторах для зарядки дронов и другой электроники. Также нужны строительные и хозяйственные материалы, теплые вещи. Жители Череповецкого района на просьбу приобрести зарядное устройство откликнулись. Зарядное устройство приобрели и уже доставили на фронт. В ответ бойцы записали видео со словами благодарности. "Пока такие люди как вы оказываете нам помощь, мы выполним любые поставленные задачи", - говорит боец на видеозаписи. Ранее из Вологодской области в зону СВО землякам отправляли 22 тонны топливных брикетов.
https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html
https://ria.ru/20231004/veschi-1900382264.html
вологодская область
череповецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900399430_0:369:1608:1575_1920x0_80_0_0_8a124b6b1755d0047e9a80b0e2cb272f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, череповецкий район
Надежные люди, Вологодская область, Череповецкий район
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области
Из Вологодской области отправили бойцам в зону СВО зарядку для дронов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже доставлено на передовую, сообщает пресс-служба администрации района.
«
"Жители Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для разведчиков в зоне СВО… Боец, когда возвращался на фронт из отпуска, забрал его", - говорится в сообщении.
Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник
С просьбой приобрести зарядное устройство в администрацию обратился отец одного из бойцов. На передовой, как отмечает пресс-служба, сохраняется необходимость в аккумуляторах для зарядки дронов и другой электроники. Также нужны строительные и хозяйственные материалы, теплые вещи.
Жители Череповецкого района на просьбу приобрести зарядное устройство откликнулись. Зарядное устройство приобрели и уже доставили на фронт. В ответ бойцы записали видео со словами благодарности.
«
"Пока такие люди как вы оказываете нам помощь, мы выполним любые поставленные задачи", - говорит боец на видеозаписи.
Ранее из Вологодской области в зону СВО землякам отправляли 22 тонны топливных брикетов.
Башкирские железнодорожники отправили в зону СВО теплые вещи и книги