Рейтинг@Mail.ru
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:32 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/zaryadka-1900402718.html
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области - РИА Новости, 04.10.2023
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области
Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:32
2023-10-04T12:32
надежные люди
вологодская область
череповецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900399430_0:351:1609:1256_1920x0_80_0_0_7d2ca8910c16347a1007463b6a1db2ab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже доставлено на передовую, сообщает пресс-служба администрации района. "Жители Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для разведчиков в зоне СВО… Боец, когда возвращался на фронт из отпуска, забрал его", - говорится в сообщении. С просьбой приобрести зарядное устройство в администрацию обратился отец одного из бойцов. На передовой, как отмечает пресс-служба, сохраняется необходимость в аккумуляторах для зарядки дронов и другой электроники. Также нужны строительные и хозяйственные материалы, теплые вещи. Жители Череповецкого района на просьбу приобрести зарядное устройство откликнулись. Зарядное устройство приобрели и уже доставили на фронт. В ответ бойцы записали видео со словами благодарности. "Пока такие люди как вы оказываете нам помощь, мы выполним любые поставленные задачи", - говорит боец на видеозаписи. Ранее из Вологодской области в зону СВО землякам отправляли 22 тонны топливных брикетов.
https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html
https://ria.ru/20231004/veschi-1900382264.html
вологодская область
череповецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900399430_0:369:1608:1575_1920x0_80_0_0_8a124b6b1755d0047e9a80b0e2cb272f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, череповецкий район
Надежные люди, Вологодская область, Череповецкий район
Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области

Из Вологодской области отправили бойцам в зону СВО зарядку для дронов

© Администрация Череповецкого районаБойцы в зоне СВО получили от жителей Череповецкого района Вологодской области зарядное устройство для дронов. Кадр видео
Бойцы в зоне СВО получили от жителей Череповецкого района Вологодской области зарядное устройство для дронов. Кадр видео
© Администрация Череповецкого района
Бойцы в зоне СВО получили от жителей Череповецкого района Вологодской области зарядное устройство для дронов. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже доставлено на передовую, сообщает пресс-служба администрации района.
«
"Жители Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для разведчиков в зоне СВО… Боец, когда возвращался на фронт из отпуска, забрал его", - говорится в сообщении.
Автомобили для для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, от жителей Мечетлинского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник
Вчера, 09:16
С просьбой приобрести зарядное устройство в администрацию обратился отец одного из бойцов. На передовой, как отмечает пресс-служба, сохраняется необходимость в аккумуляторах для зарядки дронов и другой электроники. Также нужны строительные и хозяйственные материалы, теплые вещи.
Жители Череповецкого района на просьбу приобрести зарядное устройство откликнулись. Зарядное устройство приобрели и уже доставили на фронт. В ответ бойцы записали видео со словами благодарности.
«
"Пока такие люди как вы оказываете нам помощь, мы выполним любые поставленные задачи", - говорит боец на видеозаписи.
Ранее из Вологодской области в зону СВО землякам отправляли 22 тонны топливных брикетов.
Башкирские железнодорожники отправили в зону СВО теплые вещи и книги - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Башкирские железнодорожники отправили в зону СВО теплые вещи и книги
Вчера, 11:54
 
Надежные людиВологодская областьЧереповецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала