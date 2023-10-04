https://ria.ru/20231004/zaryadka-1900402718.html

Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области

Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области - РИА Новости, 04.10.2023

Зарядное устройство для дронов отправили в зону СВО из Вологодской области

Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:32

2023-10-04T12:32

2023-10-04T12:32

надежные люди

вологодская область

череповецкий район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Жители Череповецкого района Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для земляков, выполняющих задачи в зоне СВО, устройство уже доставлено на передовую, сообщает пресс-служба администрации района. "Жители Вологодской области собрали деньги для покупки зарядного устройства для разведчиков в зоне СВО… Боец, когда возвращался на фронт из отпуска, забрал его", - говорится в сообщении. С просьбой приобрести зарядное устройство в администрацию обратился отец одного из бойцов. На передовой, как отмечает пресс-служба, сохраняется необходимость в аккумуляторах для зарядки дронов и другой электроники. Также нужны строительные и хозяйственные материалы, теплые вещи. Жители Череповецкого района на просьбу приобрести зарядное устройство откликнулись. Зарядное устройство приобрели и уже доставили на фронт. В ответ бойцы записали видео со словами благодарности. "Пока такие люди как вы оказываете нам помощь, мы выполним любые поставленные задачи", - говорит боец на видеозаписи. Ранее из Вологодской области в зону СВО землякам отправляли 22 тонны топливных брикетов.

https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html

https://ria.ru/20231004/veschi-1900382264.html

вологодская область

череповецкий район

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вологодская область, череповецкий район