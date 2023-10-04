https://ria.ru/20231004/zakon-1900503264.html
Опрос: многие американцы считают Байдена и Трампа нарушителями закона
Опрос: многие американцы считают Байдена и Трампа нарушителями закона - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос: многие американцы считают Байдена и Трампа нарушителями закона
Значительная часть американцев считают президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа нарушителями закона, свидетельствует опрос Marist... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:33
2023-10-04T17:33
2023-10-04T17:52
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Значительная часть американцев считают президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа нарушителями закона, свидетельствует опрос Marist National. По данным опроса, 49% респондентов считают, что Трамп совершил что-то незаконное, еще 26% склонны думать, что политик поступал неэтично. 38% опрошенных придерживаются мнения, что закон нарушал Байден, 25% полагают, что он позволял себе неэтичные поступки. Также половина опрошенных считают, что незаконные действия совершал сын президента Хантер Байден. Кроме того, половина опрошенных не одобряют деятельность Байдена на посту президента (одобряют 42%). При этом на вопрос о том, за кого бы они отдали голос, если бы выборы проходили сейчас, о поддержке Байдена заявили 49% респондентов, а о готовности поддержать Трампа - 47%. Опрос проводился 25-28 сентября среди 1256 взрослых избирателей. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html
https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос: многие американцы считают Байдена и Трампа нарушителями закона
Marist National: часть американцев считают Байдена и Трампа нарушителями закона
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.
Значительная часть американцев считают президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа нарушителями закона, свидетельствует опрос
Marist National.
По данным опроса, 49% респондентов считают, что Трамп совершил что-то незаконное, еще 26% склонны думать, что политик поступал неэтично. 38% опрошенных придерживаются мнения, что закон нарушал Байден, 25% полагают, что он позволял себе неэтичные поступки. Также половина опрошенных считают, что незаконные действия совершал сын президента Хантер Байден.
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Кроме того, половина опрошенных не одобряют деятельность Байдена на посту президента (одобряют 42%). При этом на вопрос о том, за кого бы они отдали голос, если бы выборы проходили сейчас, о поддержке Байдена заявили 49% респондентов, а о готовности поддержать Трампа - 47%.
Опрос проводился 25-28 сентября среди 1256 взрослых избирателей. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
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