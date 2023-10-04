Украинский суд оставил под стражей мэра Сум, подозреваемого во взятке
Украинский суд оставил под стражей подозреваемого во взятке мэра Сум Лысенко
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Антикоррупционный суд Украины оставил под стражей до 2 декабря мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки, с возможностью внесения залога в размере 81,8 тысячи долларов, передает телеканал "Общественное".
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник сообщила, что предъявила обвинения мэру областного города Сумы и директору городского департамента инфраструктуры в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов.
"Городского главу Сум Александра Лысенко антикоррупционный суд оставил под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью залога в размере 3 миллиона гривен (81,8 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что суд также оставил на два месяца под стражей и директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу с возможностью внесения залога более 1,4 миллиона гривен (более 38 тысяч долларов). В случае внесения залога, ему нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения.
В понедельник СБУ сообщала, что мэр Сум и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.