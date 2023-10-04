https://ria.ru/20231004/vzyatka-1900565153.html

Украинский суд оставил под стражей мэра Сум, подозреваемого во взятке

Украинский суд оставил под стражей мэра Сум, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 04.10.2023

Украинский суд оставил под стражей мэра Сум, подозреваемого во взятке

Антикоррупционный суд Украины оставил под стражей до 2 декабря мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки, с возможностью внесения... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T23:10

2023-10-04T23:10

2023-10-04T23:10

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Антикоррупционный суд Украины оставил под стражей до 2 декабря мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки, с возможностью внесения залога в размере 81,8 тысячи долларов, передает телеканал "Общественное". Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины во вторник сообщила, что предъявила обвинения мэру областного города Сумы и директору городского департамента инфраструктуры в получении взятки в размере 57,6 тысячи долларов. "Городского главу Сум Александра Лысенко антикоррупционный суд оставил под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью залога в размере 3 миллиона гривен (81,8 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что суд также оставил на два месяца под стражей и директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу с возможностью внесения залога более 1,4 миллиона гривен (более 38 тысяч долларов). В случае внесения залога, ему нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения. В понедельник СБУ сообщала, что мэр Сум и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html

https://ria.ru/20231004/ukraine-1900563079.html

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в мире, сумы, служба безопасности украины