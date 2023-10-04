https://ria.ru/20231004/vystavka-1900422271.html

Выставка об известных учителях XX века откроется в Сергиевом Посаде

Выставка об известных учителях XX века откроется в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 04.10.2023

Выставка об известных учителях XX века откроется в Сергиевом Посаде

Выставка, посвященная жизни и профессиональной деятельности известных учителей из Сергиева Посада XX века, откроется 6 октября в Сергиево-Посадском... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:34

2023-10-04T13:34

2023-10-04T15:55

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Выставка, посвященная жизни и профессиональной деятельности известных учителей из Сергиева Посада XX века, откроется 6 октября в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "Шестого октября в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открывается выставка "Спасибо вам, Учителя!". На выставке представлены фотографии, документы, награды, книги, личные вещи известных в городе учителей прошлого века из школьных музеев, личных архивов краеведов и жителей. Особое место занимают документы 1950-х годов, предоставленные архивным отделом администрации Сергиево-Посадского городского округа", - рассказали в ведомстве. По данным Минкультуры, на выставке впервые представят экспонаты из музея Центральной городской библиотеки им. А. С. Горловского, которые помогли воссоздать уголок комнаты знаменитого педагога и наставника Александра Горловского. Так, благодаря экспонатам на выставке появится классный уголок со школьной доской, учебниками и столом учителя в атмосфере 1960-1970-х годов. Выставка будет работать до 28 января 2024 года.

https://ria.ru/20230328/vystavka-1861191795.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

сергиев посад, московская область (подмосковье), туризм, культура, новости культуры