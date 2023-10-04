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ЛДПР предложила выплачивать молодоженам десять тысяч рублей
ЛДПР предложила выплачивать молодоженам десять тысяч рублей - РИА Новости, 04.10.2023
ЛДПР предложила выплачивать молодоженам десять тысяч рублей
Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, такой законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму. Об этом сообщается в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:35
2023-10-04T09:35
2023-10-04T09:35
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, такой законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР."Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс ₽. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в законодательстве установлено понятие "молодая семья", при этом ЛДПР предлагает установить дополнительную поддержку для лиц, которые вступают в брак впервые до 35 лет.
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общество, лдпр, госдума рф, россия
Общество, ЛДПР, Госдума РФ, Россия
ЛДПР предложила выплачивать молодоженам десять тысяч рублей
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплате молодоженам десяти тысяч рублей