https://ria.ru/20231004/vyplata-1900340666.html

ЛДПР предложила выплачивать молодоженам десять тысяч рублей

ЛДПР предложила выплачивать молодоженам десять тысяч рублей - РИА Новости, 04.10.2023

ЛДПР предложила выплачивать молодоженам десять тысяч рублей

Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, такой законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму. Об этом сообщается в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:35

2023-10-04T09:35

2023-10-04T09:35

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, такой законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР."Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс ₽. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в законодательстве установлено понятие "молодая семья", при этом ЛДПР предлагает установить дополнительную поддержку для лиц, которые вступают в брак впервые до 35 лет.

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общество, лдпр, госдума рф, россия