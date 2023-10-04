https://ria.ru/20231004/vsu-1900467148.html
ВСУ наращивают группировку войск в Херсонской области
ВСУ наращивают группировку войск в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ наращивают группировку войск в Херсонской области
Украинские силы наращивают группировку войск и техники в Херсонской области для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье, сообщил губернатор РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:38
2023-10-04T15:38
2023-10-04T15:38
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы наращивают группировку войск и техники в Херсонской области для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". "Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники", - сказал Сальдо. По его словам, российские военные в курсе этих действий противника. "Большая часть лодок, которые пытаются сейчас форсировать, высаживаться на многочисленных островах,… наши военные уничтожают все эти высаживающиеся группы. Они небольшими десантными группами идут – две-три лодки. Разговор идет о том, что это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231004/vsu-1900428150.html
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ наращивают группировку войск в Херсонской области
Сальдо: ВСУ наращивают группировку войск и техники в Херсонской области