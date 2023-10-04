https://ria.ru/20231004/vsu-1900467148.html

ВСУ наращивают группировку войск в Херсонской области

ВСУ наращивают группировку войск в Херсонской области - РИА Новости, 04.10.2023

ВСУ наращивают группировку войск в Херсонской области

Украинские силы наращивают группировку войск и техники в Херсонской области для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье, сообщил губернатор РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:38

2023-10-04T15:38

2023-10-04T15:38

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы наращивают группировку войск и техники в Херсонской области для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". "Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники", - сказал Сальдо. По его словам, российские военные в курсе этих действий противника. "Большая часть лодок, которые пытаются сейчас форсировать, высаживаться на многочисленных островах,… наши военные уничтожают все эти высаживающиеся группы. Они небольшими десантными группами идут – две-три лодки. Разговор идет о том, что это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231004/vsu-1900428150.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины