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ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области
Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:15
2023-10-04T11:15
2023-10-04T11:15
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП), сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Утром в среду Богомаз информировал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет. "В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском – придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Погарский, Севский и Климовский районы – приграничные районы Брянской области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900323413.html
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брянская область, климовский район, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области
Богомаз: в Брянской области повреждены дома и ЛЭП при обстреле ВСУ