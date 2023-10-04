Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vsu-1900360614.html
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области
Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:15
2023-10-04T11:15
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814187225_0:206:768:638_1920x0_80_0_0_06b82ceec8157df2d04f7a746e0465f4.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП), сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Утром в среду Богомаз информировал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет. "В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском – придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Погарский, Севский и Климовский районы – приграничные районы Брянской области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900323413.html
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900354358.html
брянская область
климовский район
трубчевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814187225_0:222:768:798_1920x0_80_0_0_02b873c679758c9ee6eea10ee1de50c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, климовский район, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области

Богомаз: в Брянской области повреждены дома и ЛЭП при обстреле ВСУ

© Фото : @avbogomazПоследствия обстрела ВСУ Брянской области
Последствия обстрела ВСУ Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : @avbogomaz
Последствия обстрела ВСУ Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП), сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Утром в среду Богомаз информировал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет.
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
07:10
"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском – придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Погарский, Севский и Климовский районы – приграничные районы Брянской области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКлимовский районТрубчевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала