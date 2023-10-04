https://ria.ru/20231004/vsu-1900360614.html

ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области

ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области - РИА Новости, 04.10.2023

ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области

Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:15

2023-10-04T11:15

2023-10-04T11:15

специальная военная операция на украине

брянская область

климовский район

трубчевский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Несколько жилых домов, сервисный комплекс и автомобили повреждены при обстреле трех приграничных районов Брянской области со стороны ВСУ, также произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП), сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Утром в среду Богомаз информировал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет. "В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском – придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Погарский, Севский и Климовский районы – приграничные районы Брянской области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20231004/obstrel-1900323413.html

https://ria.ru/20231004/obstrel-1900354358.html

брянская область

климовский район

трубчевский район

россия

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брянская область, климовский район, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия