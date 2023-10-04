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Российская делегация получила визы США для поездки в ООН - РИА Новости, 04.10.2023
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15:39 04.10.2023 (обновлено: 15:50 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/vstrecha-1900467804.html
Российская делегация получила визы США для поездки в ООН
Российская делегация получила визы США для поездки в ООН - РИА Новости, 04.10.2023
Российская делегация получила визы США для поездки в ООН
Представители РФ, которые должны были принять участие во встрече "ядерной пятерки" на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, получили американские... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:39
2023-10-04T15:50
сша
оон
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Представители РФ, которые должны были принять участие во встрече "ядерной пятерки" на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, получили американские визы, но из-за случившейся задержки с их выдачей в настоящее время еще не принято решение о том, где и когда теперь состоятся консультации экспертов пяти ядерных стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Рябков рассказал РИА Новости, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", а ближайшая встреча на уровне экспертов планировалась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Позже в комментарии изданию "Лента.Ру" Рябков сообщил, что по состоянию на вчерашний вечер визы не были выданы."Сегодня выдали. Но решения о том, когда и где будет проведена встреча, пока не принято", - сказал Рябков."Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
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сша, оон, россия, в мире, нью-йорк (город), сергей рябков, генеральная ассамблея оон
США, ООН, Россия, В мире, Нью-Йорк (город), Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН
Российская делегация получила визы США для поездки в ООН

Рябков: делегации РФ дали визы США, но даты встречи "ядерной пятерки" еще нет

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Денежные купюры США и американская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Представители РФ, которые должны были принять участие во встрече "ядерной пятерки" на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, получили американские визы, но из-за случившейся задержки с их выдачей в настоящее время еще не принято решение о том, где и когда теперь состоятся консультации экспертов пяти ядерных стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Рябков рассказал РИА Новости, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", а ближайшая встреча на уровне экспертов планировалась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Позже в комментарии изданию "Лента.Ру" Рябков сообщил, что по состоянию на вчерашний вечер визы не были выданы.
"Сегодня выдали. Но решения о том, когда и где будет проведена встреча, пока не принято", - сказал Рябков.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
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