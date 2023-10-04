СМИ: в немецком городе вспыхнуло "восстание" из страха перед Путиным
NYT: жители Гросенхайна не дали построить военный завод из страха перед Россией
Акция протеста в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жители города Гросенхайн в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, чтобы не навлечь гнев президента России Владимира Путина, пишет газета The New York Times.
Как следует из статьи, самый известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall рассматривал возможность строительства в саксонском Гросенхайне нового завода по производству боеприпасов для удовлетворения "всплеска спроса" со стороны Украины.
"Жители выбранного города Гроссенхайн с населением около 20 тысяч человек имели иное мнение на этот счет. Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект <…>. Некоторые в Гросенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина", — говорится в публикации.
Сопротивление в Гросенхайне, по мнению авторов статьи, свидетельствует о том, что немцы в целом озабочены из-за обязательств по вооружению Украины, которые взяла на себя Германия.
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"Многие немцы до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону в стране, а их нацистское прошлое заставляет их неохотно инвестировать в военную сферу. Взгляд из Берлина — это одно; политические реалии на местах — другое", — отмечает газета.
По словам члена законодательного собрания земли Саксония Себастьяна Фишера, чьи слова приводит издание, немцы, в особенности жители бывшей ГДР, хотят жить в мире с Россией, и им довольно сложно объяснить, почему Германия должна защищать Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".