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ВКС в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов - РИА Новости, 04.10.2023
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00:11 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vks-1900307516.html
ВКС в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов
ВКС в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов - РИА Новости, 04.10.2023
ВКС в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов
Космические войска России с начала 2023 года провели 3 пуска ракет "Союз-2" с 3 военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:11
2023-10-04T00:11
россия
байконур (город)
плесецк
герман титов
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года провели 3 пуска ракет "Союз-2" с 3 военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 спутников, сообщили в среду в Минобороны России по случаю 66-летия Космических войск РФ. "Боевые расчеты космодрома Плесецк провели 3 пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с 3 космическими аппаратами военного назначения. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 космических аппаратов", - говорится в сообщении. Кроме того, в текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тысяч сеансов управления по более 200 спутникам. "В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами", - отметили в Минобороны. День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html
россия
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россия, байконур (город), плесецк, герман титов, безопасность
Россия, Байконур (город), Плесецк, Герман Титов, Безопасность
ВКС в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

ВКС России с начала 2023 года обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк
Подготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Подготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года провели 3 пуска ракет "Союз-2" с 3 военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 спутников, сообщили в среду в Минобороны России по случаю 66-летия Космических войск РФ.
«
"Боевые расчеты космодрома Плесецк провели 3 пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с 3 космическими аппаратами военного назначения. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 космических аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тысяч сеансов управления по более 200 спутникам.
"В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами", - отметили в Минобороны.
День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.
Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
Военнослужащий Космических войск ВКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе
00:07
 
РоссияБайконур (город)ПлесецкГерман ТитовБезопасность
 
 
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