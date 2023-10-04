https://ria.ru/20231004/vks-1900306715.html
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет - РИА Новости, 04.10.2023
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет
Космические войска России с начала 2023 года обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:03
2023-10-04T00:03
2023-10-04T00:03
россия
земля
байконур (город)
воздушно-космические силы россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104708/41/1047084165_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_595245d50fd49f5c6fba836944a1fb1a.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, отследили вывод на орбиты более 2274 космических аппаратов, сообщили в среду в Минобороны РФ по случаю 66-летия Космических войск. "В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов", - говорится в сообщении. Кроме того, специалисты космических войск спрогнозировали и проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов, выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. "При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем", - подчеркнули в ведомстве. День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
https://ria.ru/20230901/oborudovanie-1893622176.html
россия
земля
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104708/41/1047084165_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_b1c0512cb4d31b6df7cf351cf6a36e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, байконур (город), воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Земля, Байконур (город), Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет
ВКС с начала 2023 года отследили более 1500 баллистических и космических ракет
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, отследили вывод на орбиты более 2274 космических аппаратов, сообщили в среду в Минобороны РФ по случаю 66-летия Космических войск.
«
"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты космических войск спрогнозировали и проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов, выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
"При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем", - подчеркнули в ведомстве.
День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур
успешно запущен первый искусственный спутник Земли
. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.
Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
Суворовское училище Иркутска оборудовано новейшим оборудованием ВКС