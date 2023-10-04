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ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет - РИА Новости, 04.10.2023
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00:03 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vks-1900306715.html
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет - РИА Новости, 04.10.2023
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет
Космические войска России с начала 2023 года обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:03
2023-10-04T00:03
россия
земля
байконур (город)
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, отследили вывод на орбиты более 2274 космических аппаратов, сообщили в среду в Минобороны РФ по случаю 66-летия Космических войск. "В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов", - говорится в сообщении. Кроме того, специалисты космических войск спрогнозировали и проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов, выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. "При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем", - подчеркнули в ведомстве. День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
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россия, земля, байконур (город), воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Земля, Байконур (город), Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет

ВКС с начала 2023 года отследили более 1500 баллистических и космических ракет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, отследили вывод на орбиты более 2274 космических аппаратов, сообщили в среду в Минобороны РФ по случаю 66-летия Космических войск.
«
"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты космических войск спрогнозировали и проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов, выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
"При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем", - подчеркнули в ведомстве.
День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.
Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.
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РоссияЗемляБайконур (город)Воздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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