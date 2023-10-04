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Представителям России не дали визы для участия во встрече "ядерной пятерки"

Представителям России не дали визы для участия во встрече "ядерной пятерки" - РИА Новости, 04.10.2023

Представителям России не дали визы для участия во встрече "ядерной пятерки"

Два представителя России не получили визы для участия во встрече в формате "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:12

2023-10-04T21:12

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Два представителя России не получили визы для участия во встрече в формате "ядерной пятерки" в Нью-Йорке, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Что касается мероприятий "ядерной пятерки", то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате", - сказал Воронцов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил РИА Новости, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов планировалась на полях заседания первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Позднее Рябков заявил, что представители РФ, которые должны были участвовать во встрече "ядерной пятерки" на полях заседания первого комитета Генассамблеи ООН, получили американские визы с задержкой, из-за этого еще не принято решение, где и когда теперь состоятся консультации экспертов пяти ядерных стран. "Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

россия

сша

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россия, сша, в мире, нью-йорк (город), сергей рябков, генеральная ассамблея оон, оон