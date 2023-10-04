МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами
Россия потребовала начать арбитраж против США из-за задержки с выдачей виз
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
ООН, 4 окт — РИА Новости. Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за задержки в выдаче американских виз дипломатам из России, заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки", организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета", — указал он.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.
Как отметил дипломат, Москва оценивает такие действия как попытку сорвать консультации и подорвать председательство страны в этом международном формате.
В среду днем замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что российская делегация получила американские визы для участия во встрече "ядерной пятерки", но из-за случившейся задержки с их выдачей решение о том, где и когда она теперь состоится, пока не принято.
В последние годы представители России регулярно сталкиваются с подобными трудностями. Так, с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Тогда США выдали визы всем членам российской делегации, кроме председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.