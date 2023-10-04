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МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами

МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами - РИА Новости, 04.10.2023

МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами

Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за задержки в выдаче американских виз дипломатам из России, заявил... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:18

2023-10-04T18:18

2023-10-04T23:56

россия

в мире

сша

оон

генеральная ассамблея оон

сергей рябков

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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ООН, 4 окт — РИА Новости. Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за задержки в выдаче американских виз дипломатам из России, заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке."Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки", организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета", — указал он.Как отметил дипломат, Москва оценивает такие действия как попытку сорвать консультации и подорвать председательство страны в этом международном формате.В среду днем замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что российская делегация получила американские визы для участия во встрече "ядерной пятерки", но из-за случившейся задержки с их выдачей решение о том, где и когда она теперь состоится, пока не принято.В последние годы представители России регулярно сталкиваются с подобными трудностями. Так, с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Тогда США выдали визы всем членам российской делегации, кроме председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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россия, в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, сергей рябков, леонид слуцкий (политик), госдума рф