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МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами - РИА Новости, 04.10.2023
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18:18 04.10.2023 (обновлено: 23:56 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/vizy-1900515559.html
МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами
МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами - РИА Новости, 04.10.2023
МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами
Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за задержки в выдаче американских виз дипломатам из России, заявил... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:18
2023-10-04T23:56
россия
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
сергей рябков
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ООН, 4 окт — РИА Новости. Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за задержки в выдаче американских виз дипломатам из России, заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке."Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки", организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета", — указал он.Как отметил дипломат, Москва оценивает такие действия как попытку сорвать консультации и подорвать председательство страны в этом международном формате.В среду днем замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что российская делегация получила американские визы для участия во встрече "ядерной пятерки", но из-за случившейся задержки с их выдачей решение о том, где и когда она теперь состоится, пока не принято.В последние годы представители России регулярно сталкиваются с подобными трудностями. Так, с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Тогда США выдали визы всем членам российской делегации, кроме председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
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россия, в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, сергей рябков, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Россия, В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Рябков, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
МИД потребовал рассмотреть арбитражный иск к США из-за инцидента с визами

Россия потребовала начать арбитраж против США из-за задержки с выдачей виз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ООН, 4 окт — РИА Новости. Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за задержки в выдаче американских виз дипломатам из России, заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки", организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета", — указал он.

"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Как отметил дипломат, Москва оценивает такие действия как попытку сорвать консультации и подорвать председательство страны в этом международном формате.
В среду днем замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что российская делегация получила американские визы для участия во встрече "ядерной пятерки", но из-за случившейся задержки с их выдачей решение о том, где и когда она теперь состоится, пока не принято.
В последние годы представители России регулярно сталкиваются с подобными трудностями. Так, с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Тогда США выдали визы всем членам российской делегации, кроме председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
2 октября, 08:00
 
РоссияВ миреСШАООНГенеральная Ассамблея ООНСергей РябковЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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