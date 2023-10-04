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Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ

Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023

Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани намерен посетить Москву 10-11 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:52

2023-10-04T20:52

2023-10-04T20:59

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани намерен посетить Москву 10-11 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и неназванный источник в правительстве страны."Иракский премьер посетит Москву 10-11 октября", - говорится в сообщении агентства.Премьер-министр планирует провести встречи с руководством РФ.Источник в правительстве добавил, что ас-Судани намерен выехать из Ирака 9 октября.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897692202.html

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ирак, москва, в мире, россия