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Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
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20:52 04.10.2023 (обновлено: 20:59 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/vizit-1900547996.html
Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ
Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани намерен посетить Москву 10-11 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:52
2023-10-04T20:59
ирак
москва
в мире
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани намерен посетить Москву 10-11 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и неназванный источник в правительстве страны."Иракский премьер посетит Москву 10-11 октября", - говорится в сообщении агентства.Премьер-министр планирует провести встречи с руководством РФ.Источник в правительстве добавил, что ас-Судани намерен выехать из Ирака 9 октября.
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ирак, москва, в мире, россия
Ирак, Москва, В мире, Россия
Премьер Ирака посетит Москву в октябре, сообщили СМИ

Reuters: премьер Ирака ас-Судани посетит Москву 10-11 октября

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани намерен посетить Москву 10-11 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и неназванный источник в правительстве страны.
"Иракский премьер посетит Москву 10-11 октября", - говорится в сообщении агентства.
Премьер-министр планирует провести встречи с руководством РФ.
Источник в правительстве добавил, что ас-Судани намерен выехать из Ирака 9 октября.
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