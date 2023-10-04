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США не выдали визы российским представителям на встрече "ядерной пятерки"

США не выдали визы российским представителям на встрече "ядерной пятерки" - РИА Новости, 04.10.2023

США не выдали визы российским представителям на встрече "ядерной пятерки"

США пока не выдали визы представителям России, которые должны были принять участие в Нью-Йорке во встрече "ядерной пятерки", заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:03

2023-10-04T15:03

2023-10-04T15:37

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США пока не выдали визы представителям России, которые должны были принять участие в Нью-Йорке во встрече "ядерной пятерки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков изданию "Лента.ру".Ранее Рябков рассказал РИА Новости, что Россия как координатор неформального объединения ядерных стран предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", а ближайшая встреча на уровне экспертов планировалась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были", - заявил Рябков.По его словам, российская сторона будет искать альтернативные время и место проведения переговоров. Замминистра отметил, что невыдача виз стала еще одним "напоминанием о том, что злоупотребление американцами их функцией как страны, принимающей учреждения ООН, продолжается". "Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.

https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей рябков, оон, генеральная ассамблея оон, сша