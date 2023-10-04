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Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО

Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО - РИА Новости, 04.10.2023

Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин рассказал, что с начала 2023 года в Московской области родилось 277 здоровых детей от... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:37

2023-10-04T16:37

2023-10-04T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин рассказал, что с начала 2023 года в Московской области родилось 277 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщил телеканал "360".По словам медика, каждая зараженная инфекцией женщина может родить здорового ребенка. Большую роль в результате играет программа перинатальной профилактики и антивирусная терапия."Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребенка. Если пациентка своевременно встает на учет в женской консультации, проходит лечение в нашем центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", – добавил врач.Специалисты центра наблюдают за женщинами на всех этапах беременности, а также следят за здоровьем ребенка в первые 1,5 года жизни.Жителям региона напоминают, что пройти обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту прикрепления и в анонимных кабинетах Центра СПИД.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)