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Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО - РИА Новости, 04.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:37 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vich-1900485437.html
Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО
Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО - РИА Новости, 04.10.2023
Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО
Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин рассказал, что с начала 2023 года в Московской области родилось 277 здоровых детей от... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:37
2023-10-04T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин рассказал, что с начала 2023 года в Московской области родилось 277 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщил телеканал "360".По словам медика, каждая зараженная инфекцией женщина может родить здорового ребенка. Большую роль в результате играет программа перинатальной профилактики и антивирусная терапия."Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребенка. Если пациентка своевременно встает на учет в женской консультации, проходит лечение в нашем центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", – добавил врач.Специалисты центра наблюдают за женщинами на всех этапах беременности, а также следят за здоровьем ребенка в первые 1,5 года жизни.Жителям региона напоминают, что пройти обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту прикрепления и в анонимных кабинетах Центра СПИД.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родились в МО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин рассказал, что с начала 2023 года в Московской области родилось 277 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщил телеканал "360".
По словам медика, каждая зараженная инфекцией женщина может родить здорового ребенка. Большую роль в результате играет программа перинатальной профилактики и антивирусная терапия.
"Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребенка. Если пациентка своевременно встает на учет в женской консультации, проходит лечение в нашем центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", – добавил врач.
Специалисты центра наблюдают за женщинами на всех этапах беременности, а также следят за здоровьем ребенка в первые 1,5 года жизни.
Жителям региона напоминают, что пройти обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту прикрепления и в анонимных кабинетах Центра СПИД.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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