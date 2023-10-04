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Башкирские железнодорожники отправили в зону СВО теплые вещи и книги
Башкирские железнодорожники отправили в зону СВО теплые вещи и книги - РИА Новости, 04.10.2023
Башкирские железнодорожники отправили в зону СВО теплые вещи и книги
Железнодорожники Башкирии провели акцию "Благодарность за отвагу" по сбору гуманитарной помощи и отправили бойцам на передовую теплые вещи для походных условий, РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:54
2023-10-04T11:54
2023-10-04T11:54
надежные люди
куйбышевская железная дорога
республика башкортостан
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УФА, 4 окт – РИА Новости. Железнодорожники Башкирии провели акцию "Благодарность за отвагу" по сбору гуманитарной помощи и отправили бойцам на передовую теплые вещи для походных условий, художественные книги и продукты длительного хранения, сообщили в пресс-службе башкирского филиала Куйбышевской железной дороги. "Сотрудники Куйбышевской железной дороги в Башкирии вновь приняли участие в волонтерском движении "Благодарность за отвагу" по сбору посылок российским военнослужащим, которые продолжают принимать участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Кроме того, были собраны посылки для жителей новых российских регионов. По данным пресс-службы, железнодорожники собрали порядка 30 коробок гуманитарной помощи. Суммарный вес собранных посылок составил более 200 килограммов. "Гуманитарный груз состоит из теплых вещей, предметов личной гигиены, медикаментов, продуктов длительного хранения и других, необходимых в походных условиях вещей. В этот раз посылки дополнили книгами", - сообщает пресс-служба. В пресс-службе РИА Новости уточнили, что железнодорожники по просьбе самих бойцов отправили им художественные и детские книги.
https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html
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куйбышевская железная дорога, республика башкортостан
Надежные люди, Куйбышевская железная дорога, Республика Башкортостан
Башкирские железнодорожники отправили в зону СВО теплые вещи и книги
Башкирские железнодорожники отправили в зону спецоперации теплые вещи и книги
УФА, 4 окт – РИА Новости. Железнодорожники Башкирии провели акцию "Благодарность за отвагу" по сбору гуманитарной помощи и отправили бойцам на передовую теплые вещи для походных условий, художественные книги и продукты длительного хранения, сообщили в пресс-службе башкирского филиала Куйбышевской железной дороги.
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"Сотрудники Куйбышевской железной дороги в Башкирии вновь приняли участие в волонтерском движении "Благодарность за отвагу" по сбору посылок российским военнослужащим, которые продолжают принимать участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Кроме того, были собраны посылки для жителей новых российских регионов.
По данным пресс-службы, железнодорожники собрали порядка 30 коробок гуманитарной помощи. Суммарный вес собранных посылок составил более 200 килограммов.
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"Гуманитарный груз состоит из теплых вещей, предметов личной гигиены, медикаментов, продуктов длительного хранения и других, необходимых в походных условиях вещей. В этот раз посылки дополнили книгами", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что железнодорожники по просьбе самих бойцов отправили им художественные и детские книги.
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