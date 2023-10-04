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РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год - РИА Новости, 04.10.2023
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16:51 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vebinar-1900491882.html
РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год
РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год - РИА Новости, 04.10.2023
РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет вебинар на Международном форуме "Сделано в России" о государственной поддержке экспортеров в текущем году и РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:51
2023-10-04T16:51
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
форум "сделано в россии"
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет вебинар на Международном форуме "Сделано в России" о государственной поддержке экспортеров в текущем году и планах на 2024 год, сообщает РЭЦ."Группа РЭЦ как агент правительства России активно участвует в поддержке экспорта, являясь одним из основных участников Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и руководителем федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту", а также соисполнителем по ряду мероприятий федеральных проектов "Промышленный экспорт" и "Экспорт продукции АПК", - говорится в сообщении."Мы проделали большую работу по актуализации мер поддержки в соответствии с новой геополитической реальностью. Например, запустили упрощенный механизм компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, программу поддержки сертификации промышленной продукции за рубежом. Несмотря на все сложности, объем господдержки экспортеров в прошлом году практически удвоился. В этом году расширение продолжается", – заявил модератор будущего вебинара, директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ, Евгений Магомедов.В текущий портфель программ поддержки РЭЦ входит 101 программа общим объемом финансирования 6 563 миллиарда рублей, что на 30% больше объема поддержки прошлого года.Параллельно с сохранением уже показавших свою эффективность мер и созданием новых ведется цифровизация всех сервисов на платформе "Мой экспорт" – с тем, чтобы сделать инструменты максимально доступными и удобными для пользователей."Цифровизация программ поддержки позволяет повысить скорость и качество нашей работы с экспортерами, а значит – увеличить и их количество. Приглашаем подключиться к вебинару всех, кто заинтересован в поиске самых эффективных путей выхода на международные рынки. Все актуальные практики и программы разберем подробно", – отмечает руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева.В 2023 году РЭЦ совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России активно работали над пересмотром параметров поддержки экспорта в связи с потерей доступа экспортеров к ряду рынков и блокировкой отдельных производственно-логистических цепочек. Как следствие, был принят ряд постановлений правительства РФ, меняющих условия предоставления поддержки для экспортеров.Еще одно направление – более активное продвижение российских товаров на внешних рынках, рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов."Мы серьезно усилили маркетинговую составляющую. Мы открываем демонстрационно-дегустационные павильоны в дружественных странах: Китае, Египте, ОАЭ, Вьетнаме, Турции и Саудовской Аравии. Это помогает познакомить зарубежных потребителей с российскими продуктами высокого качества. Активно работаем с международными маркетплейсами и социальными сетями", - сказал он.Эксперты РЭЦ расскажут об особенностях применения мер поддержки, сделают особый акцент на произошедших в 2023 году изменениях в условиях их предоставления и планах на 2024 год, а также ответят на вопросы участников.Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в Зале А МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html
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экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии", россия
Экономика, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Форум "Сделано в России", Россия

РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет вебинар на Международном форуме "Сделано в России" о государственной поддержке экспортеров в текущем году и планах на 2024 год, сообщает РЭЦ.
"Группа РЭЦ как агент правительства России активно участвует в поддержке экспорта, являясь одним из основных участников Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и руководителем федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту", а также соисполнителем по ряду мероприятий федеральных проектов "Промышленный экспорт" и "Экспорт продукции АПК", - говорится в сообщении.
"Мы проделали большую работу по актуализации мер поддержки в соответствии с новой геополитической реальностью. Например, запустили упрощенный механизм компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, программу поддержки сертификации промышленной продукции за рубежом. Несмотря на все сложности, объем господдержки экспортеров в прошлом году практически удвоился. В этом году расширение продолжается", – заявил модератор будущего вебинара, директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ, Евгений Магомедов.
В текущий портфель программ поддержки РЭЦ входит 101 программа общим объемом финансирования 6 563 миллиарда рублей, что на 30% больше объема поддержки прошлого года.
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Параллельно с сохранением уже показавших свою эффективность мер и созданием новых ведется цифровизация всех сервисов на платформе "Мой экспорт" – с тем, чтобы сделать инструменты максимально доступными и удобными для пользователей.
"Цифровизация программ поддержки позволяет повысить скорость и качество нашей работы с экспортерами, а значит – увеличить и их количество. Приглашаем подключиться к вебинару всех, кто заинтересован в поиске самых эффективных путей выхода на международные рынки. Все актуальные практики и программы разберем подробно", – отмечает руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева.
В 2023 году РЭЦ совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России активно работали над пересмотром параметров поддержки экспорта в связи с потерей доступа экспортеров к ряду рынков и блокировкой отдельных производственно-логистических цепочек. Как следствие, был принят ряд постановлений правительства РФ, меняющих условия предоставления поддержки для экспортеров.
Еще одно направление – более активное продвижение российских товаров на внешних рынках, рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.
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"Мы серьезно усилили маркетинговую составляющую. Мы открываем демонстрационно-дегустационные павильоны в дружественных странах: Китае, Египте, ОАЭ, Вьетнаме, Турции и Саудовской Аравии. Это помогает познакомить зарубежных потребителей с российскими продуктами высокого качества. Активно работаем с международными маркетплейсами и социальными сетями", - сказал он.
Эксперты РЭЦ расскажут об особенностях применения мер поддержки, сделают особый акцент на произошедших в 2023 году изменениях в условиях их предоставления и планах на 2024 год, а также ответят на вопросы участников.
Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в Зале А МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.
Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
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