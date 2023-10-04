https://ria.ru/20231004/vebinar-1900491882.html

РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год

РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год - РИА Новости, 04.10.2023

РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет вебинар на Международном форуме "Сделано в России" о государственной поддержке экспортеров в текущем году и РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:51

2023-10-04T16:51

2023-10-04T16:51

экономика

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет вебинар на Международном форуме "Сделано в России" о государственной поддержке экспортеров в текущем году и планах на 2024 год, сообщает РЭЦ."Группа РЭЦ как агент правительства России активно участвует в поддержке экспорта, являясь одним из основных участников Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и руководителем федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту", а также соисполнителем по ряду мероприятий федеральных проектов "Промышленный экспорт" и "Экспорт продукции АПК", - говорится в сообщении."Мы проделали большую работу по актуализации мер поддержки в соответствии с новой геополитической реальностью. Например, запустили упрощенный механизм компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, программу поддержки сертификации промышленной продукции за рубежом. Несмотря на все сложности, объем господдержки экспортеров в прошлом году практически удвоился. В этом году расширение продолжается", – заявил модератор будущего вебинара, директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ, Евгений Магомедов.В текущий портфель программ поддержки РЭЦ входит 101 программа общим объемом финансирования 6 563 миллиарда рублей, что на 30% больше объема поддержки прошлого года.Параллельно с сохранением уже показавших свою эффективность мер и созданием новых ведется цифровизация всех сервисов на платформе "Мой экспорт" – с тем, чтобы сделать инструменты максимально доступными и удобными для пользователей."Цифровизация программ поддержки позволяет повысить скорость и качество нашей работы с экспортерами, а значит – увеличить и их количество. Приглашаем подключиться к вебинару всех, кто заинтересован в поиске самых эффективных путей выхода на международные рынки. Все актуальные практики и программы разберем подробно", – отмечает руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева.В 2023 году РЭЦ совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России активно работали над пересмотром параметров поддержки экспорта в связи с потерей доступа экспортеров к ряду рынков и блокировкой отдельных производственно-логистических цепочек. Как следствие, был принят ряд постановлений правительства РФ, меняющих условия предоставления поддержки для экспортеров.Еще одно направление – более активное продвижение российских товаров на внешних рынках, рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов."Мы серьезно усилили маркетинговую составляющую. Мы открываем демонстрационно-дегустационные павильоны в дружественных странах: Китае, Египте, ОАЭ, Вьетнаме, Турции и Саудовской Аравии. Это помогает познакомить зарубежных потребителей с российскими продуктами высокого качества. Активно работаем с международными маркетплейсами и социальными сетями", - сказал он.Эксперты РЭЦ расскажут об особенностях применения мер поддержки, сделают особый акцент на произошедших в 2023 году изменениях в условиях их предоставления и планах на 2024 год, а также ответят на вопросы участников.Вебинар "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в Зале А МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".

https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html

https://ria.ru/20231004/eksportery-1900475337.html

https://ria.ru/20230928/zayavki-1899130141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии", россия