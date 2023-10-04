https://ria.ru/20231004/ukraintsy-1900421478.html

Черногория стала первой в мире по числу принятых украинцев

Черногория стала первой в мире по числу принятых украинцев - РИА Новости, 04.10.2023

Черногория стала первой в мире по числу принятых украинцев

Черногория стала страной с самым большим числом украинских беженцев в мире, они составили 5% населения, заявил черногорский премьер Дритан Абазович. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:25

2023-10-04T13:25

2023-10-04T13:25

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черногория

украина

европа

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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Черногория стала страной с самым большим числом украинских беженцев в мире, они составили 5% населения, заявил черногорский премьер Дритан Абазович. Абазович сообщил в мае, что Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики. В среду он принял участие в Варшавском форуме по безопасности. "Сегодня Черногория, малая страна, если вы сравните число жителей, приняла больше всего беженцев с Украины в мире. Пять процентов нашего населения – украинцы. И все чувствуют себя безопасно в нашей стране, и мы гордимся этим", - заявил глава правительства, трансляция велась на сайте форума. Управление статистики Черногории Monstat в мае обнародовало расчетную оценку, согласно которой в стране проживает 617 213 человек. Перепись населения намечена в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html

https://ria.ru/20231004/opros-1900355064.html

черногория

украина

европа

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в мире, черногория, украина, европа, общество