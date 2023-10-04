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Киев представил концепт "ужесточения демократии" на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ukraine-1900563079.html
Киев представил концепт "ужесточения демократии" на Украине
Киев представил концепт "ужесточения демократии" на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
Киев представил концепт "ужесточения демократии" на Украине
Правительство Украины представило текст концепта "ужесточения демократии" в стране для разработки дорожной карты реформ до 2027 года, передает украинское... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:58
2023-10-04T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
киев
бриджит бринк
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Правительство Украины представило текст концепта "ужесточения демократии" в стране для разработки дорожной карты реформ до 2027 года, передает украинское издание "Зеркало недели". Во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о начале реализации плана реформ на Украине, рассчитанного до 2027 года. План, по его словам, охватит все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами. На Украине также начали работать над созданием дорожной карты реформ, которая будет основываться на концепте усиления "устойчивости демократии". Позднее Шмыгаль сообщал, что передал послам стран "Большой семерки" концепт "ужесточения демократии" на Украине. "После давления со стороны США правительство представило концепт усиления демократии на Украине для разработки дорожной карты реформ до 2027 года. Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам… и составляет основу для укрепления национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств", — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Среди прочего в документе речь идет о создании консультативно-совещательного органа при Владимире Зеленском для разработки и внедрения механизмов противодействия олигархически-коррупционным угрозам, повышении институциональной способности антикоррупционных органов Украины, усилении борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, имплементации антикоррупционной стратегии. В тексте документа также сообщается о продолжении судебной реформы, в частности, возобновлении рассмотрения Высшим советом правосудия (ВСП) дисциплинарных производств в отношении судей, формировании службы дисциплинарных инспекторов ВСП. В документе предусмотрена работа над защитой интересов бизнеса, нормированием добропорядочного лоббизма, лишением центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями и усилением возможностей Антимонопольного комитета Украины. "До 2027 года планируется завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами и фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки", - подчеркивает издание со ссылкой на документ. Между тем, в концепте речь идет об обеспечении взаимодействия государства и органов местного самоуправления, развитии пропорциональной избирательной системы, уменьшении количества народных депутатов и депутатов местных советов, обновлении регламента Верховной рады. Отмечается в документе и поддержка профессиональной независимой журналистики в стране. В конце сентября украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что передал американской стороне концепт усиления "устойчивости демократии" на Украине, в свою очередь, посол США Бриджит Бринк передала предложения по реформам. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230928/peremeny-1899025688.html
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в мире, сша, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, бриджит бринк, верховная рада украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев, Бриджит Бринк, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Киев представил концепт "ужесточения демократии" на Украине

Киев представил проект "ужесточения демократии", включающий реформы до 2027 года

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Правительство Украины представило текст концепта "ужесточения демократии" в стране для разработки дорожной карты реформ до 2027 года, передает украинское издание "Зеркало недели".
Во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о начале реализации плана реформ на Украине, рассчитанного до 2027 года. План, по его словам, охватит все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами. На Украине также начали работать над созданием дорожной карты реформ, которая будет основываться на концепте усиления "устойчивости демократии". Позднее Шмыгаль сообщал, что передал послам стран "Большой семерки" концепт "ужесточения демократии" на Украине.
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"После давления со стороны США правительство представило концепт усиления демократии на Украине для разработки дорожной карты реформ до 2027 года. Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам… и составляет основу для укрепления национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств", — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
Среди прочего в документе речь идет о создании консультативно-совещательного органа при Владимире Зеленском для разработки и внедрения механизмов противодействия олигархически-коррупционным угрозам, повышении институциональной способности антикоррупционных органов Украины, усилении борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, имплементации антикоррупционной стратегии.
В тексте документа также сообщается о продолжении судебной реформы, в частности, возобновлении рассмотрения Высшим советом правосудия (ВСП) дисциплинарных производств в отношении судей, формировании службы дисциплинарных инспекторов ВСП. В документе предусмотрена работа над защитой интересов бизнеса, нормированием добропорядочного лоббизма, лишением центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями и усилением возможностей Антимонопольного комитета Украины.
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"До 2027 года планируется завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами и фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки", - подчеркивает издание со ссылкой на документ.
Между тем, в концепте речь идет об обеспечении взаимодействия государства и органов местного самоуправления, развитии пропорциональной избирательной системы, уменьшении количества народных депутатов и депутатов местных советов, обновлении регламента Верховной рады. Отмечается в документе и поддержка профессиональной независимой журналистики в стране.
В конце сентября украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что передал американской стороне концепт усиления "устойчивости демократии" на Украине, в свою очередь, посол США Бриджит Бринк передала предложения по реформам.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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