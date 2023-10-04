Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ
Экс-разведчик Шаффер: обещание Байдена помочь Украине приведет к краху ВСУ
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обещание президента США Джо Байдена помочь Украине говорит о скором крахе ВСУ, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В воскресенье во время выступления в Белом доме американский лидер заявил, что срочно ждет от конгресса отдельный законопроект о помощи киевскому режиму. По его словам, Вашингтон не может ни при каких обстоятельствах прервать оказываемую поддержку.
В воскресенье во время выступления в Белом доме американский лидер заявил, что срочно ждет от конгресса отдельный законопроект о помощи киевскому режиму. По его словам, Вашингтон не может ни при каких обстоятельствах прервать оказываемую поддержку.
"Когда я это услышал, то подумал: "Серьезно? Вы финансируете и подпитываете гибель Украины". Именно этим они сейчас занимаются. Позвольте мне внести ясность. Поляки прекратили свою поддержку, несомненно, по экономическим, но также и по военным причинам. <…> Большинство европейских стран, которые поддерживали Украину, теперь переосмысливают свою позицию. Победа не достигается", — отметил Шаффер.
США профинансировали огромное число смертей и разрушений без какого-либо положительного для киевских властей результата, подчеркнул он.
"Существует огромное нежелание (среди союзников Киева. — Прим.ред) делать что-то большее, чем то, что уже было сделано. Потому что цифры говорят, что Украина не победит, сколько бы денег вы на нее ни спустили", — резюмировал экс-разведчик.
Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
США профинансировали огромное число смертей и разрушений без какого-либо положительного для киевских властей результата, подчеркнул он.
"Существует огромное нежелание (среди союзников Киева. — Прим.ред) делать что-то большее, чем то, что уже было сделано. Потому что цифры говорят, что Украина не победит, сколько бы денег вы на нее ни спустили", — резюмировал экс-разведчик.
Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.