https://ria.ru/20231004/ukraina-1900525321.html

Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ

Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023

Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ

Обещание президента США Джо Байдена помочь Украине говорит о скором крахе ВСУ, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:56

2023-10-04T18:56

2023-10-04T19:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обещание президента США Джо Байдена помочь Украине говорит о скором крахе ВСУ, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В воскресенье во время выступления в Белом доме американский лидер заявил, что срочно ждет от конгресса отдельный законопроект о помощи киевскому режиму. По его словам, Вашингтон не может ни при каких обстоятельствах прервать оказываемую поддержку."Когда я это услышал, то подумал: "Серьезно? Вы финансируете и подпитываете гибель Украины". Именно этим они сейчас занимаются. Позвольте мне внести ясность. Поляки прекратили свою поддержку, несомненно, по экономическим, но также и по военным причинам. <…> Большинство европейских стран, которые поддерживали Украину, теперь переосмысливают свою позицию. Победа не достигается", — отметил Шаффер.США профинансировали огромное число смертей и разрушений без какого-либо положительного для киевских властей результата, подчеркнул он."Существует огромное нежелание (среди союзников Киева. — Прим.ред) делать что-то большее, чем то, что уже было сделано. Потому что цифры говорят, что Украина не победит, сколько бы денег вы на нее ни спустили", — резюмировал экс-разведчик.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900473827.html

украина

сша

киев

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в мире, джо байден, украина, сша, киев, вооруженные силы украины