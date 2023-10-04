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Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 04.10.2023 (обновлено: 19:18 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900525321.html
Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ
Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ
Обещание президента США Джо Байдена помочь Украине говорит о скором крахе ВСУ, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:56
2023-10-04T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
украина
сша
киев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обещание президента США Джо Байдена помочь Украине говорит о скором крахе ВСУ, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В воскресенье во время выступления в Белом доме американский лидер заявил, что срочно ждет от конгресса отдельный законопроект о помощи киевскому режиму. По его словам, Вашингтон не может ни при каких обстоятельствах прервать оказываемую поддержку."Когда я это услышал, то подумал: "Серьезно? Вы финансируете и подпитываете гибель Украины". Именно этим они сейчас занимаются. Позвольте мне внести ясность. Поляки прекратили свою поддержку, несомненно, по экономическим, но также и по военным причинам. &lt;…&gt; Большинство европейских стран, которые поддерживали Украину, теперь переосмысливают свою позицию. Победа не достигается", — отметил Шаффер.США профинансировали огромное число смертей и разрушений без какого-либо положительного для киевских властей результата, подчеркнул он."Существует огромное нежелание (среди союзников Киева. — Прим.ред) делать что-то большее, чем то, что уже было сделано. Потому что цифры говорят, что Украина не победит, сколько бы денег вы на нее ни спустили", — резюмировал экс-разведчик.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html
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в мире, джо байден, украина, сша, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины
Серьезно? В США увидели ужасный знак в словах Байдена о ВСУ

Экс-разведчик Шаффер: обещание Байдена помочь Украине приведет к краху ВСУ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обещание президента США Джо Байдена помочь Украине говорит о скором крахе ВСУ, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В воскресенье во время выступления в Белом доме американский лидер заявил, что срочно ждет от конгресса отдельный законопроект о помощи киевскому режиму. По его словам, Вашингтон не может ни при каких обстоятельствах прервать оказываемую поддержку.
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В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
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"Когда я это услышал, то подумал: "Серьезно? Вы финансируете и подпитываете гибель Украины". Именно этим они сейчас занимаются. Позвольте мне внести ясность. Поляки прекратили свою поддержку, несомненно, по экономическим, но также и по военным причинам. <…> Большинство европейских стран, которые поддерживали Украину, теперь переосмысливают свою позицию. Победа не достигается", — отметил Шаффер.

США профинансировали огромное число смертей и разрушений без какого-либо положительного для киевских властей результата, подчеркнул он.

"Существует огромное нежелание (среди союзников Киева. — Прим.ред) делать что-то большее, чем то, что уже было сделано. Потому что цифры говорят, что Украина не победит, сколько бы денег вы на нее ни спустили", — резюмировал экс-разведчик.

Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Вчера, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаСШАКиевВооруженные силы Украины
 
 
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