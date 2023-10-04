https://ria.ru/20231004/ukraina-1900518849.html

Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта

Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта - РИА Новости, 04.10.2023

Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта

Чешский президент Петр Павел, выступая в среду перед депутатами Европарламента, призвал европейцев "не поддаваться усталости от войны" и выразил надежду, что в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:31

2023-10-04T18:31

2023-10-04T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

европарламент

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ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел, выступая в среду перед депутатами Европарламента, призвал европейцев "не поддаваться усталости от войны" и выразил надежду, что в обозримом будущем на Украину придет мир. "Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны (конфликта на Украине - ред.). Я твердо верю, что на Украину вернется мир. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Но надежда - это не стратегия. Поэтому мы должны добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине необходимые условия для ее дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания. Россия должна уйти с украинской суверенной территории", - сказал Павел. По мнению чешского президента, сила Европы заключается в ее единстве и разнообразии, однако недруги пытаются ослабить ее, подорвать моральные и демократические ценности. Своего рода испытанием на прочность для граждан Европы и ее институтов станут в будущем году выборы в политические структуры. "Избирательная кампания следующего года подвергнет нашу демократию испытанию на прочность. Я надеюсь, что она послужит возможностью показать, что европейский демократический дух действительно жив", - сказал Павел. При этом он предостерег политиков от стремления разбрасываться популистскими обещаниями. Необходимо говорить правду, какой бы она ни была, подчеркнул Павел. В преддверии европейских выборов, по словам Павела, наблюдается рост дезинформации, зачастую создаваемой и распространяемой алгоритмами и искусственным интеллектом. "Это реальная угроза, к которой мы все должны быть готовы", - считает чешский президент. "Сегодня доверие граждан сталкивается с постоянными дезинформационными атаками и многочисленными попытками исказить смысл слов и действий. Если мы допустим, что верховенство закона рухнет, и будет действовать правило, что "правда в руках более сильного", это будет иметь непредвиденные последствия для всей Европы. Мы можем не соглашаться по многим вопросам, но мы не должны строить свои аргументы на лжи и ложных обвинениях", - сказал Павел. По словам главы Чехии, Евросоюз иногда называют медлительным и неэффективным, хотя он неоднократно демонстрировал способность реагировать на вызовы и совместными усилиями многих стран находить компромиссы. Это, как считает Павел, было наглядно продемонстрировано в последние годы, как во время пандемии COVID-19, так и при решении вопросов энергетической безопасности и помощи Украине. При этом Павел назвал неудачей Европы то, что она якобы не смогла распознать "намерения Москвы в отношении Украины". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900111682.html

https://ria.ru/20230924/soldaty-1898327454.html

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европарламент, чехия, россия, украина, петр павел, ситуация в днр и лнр