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Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:31 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900518849.html
Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта
Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта - РИА Новости, 04.10.2023
Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта
Чешский президент Петр Павел, выступая в среду перед депутатами Европарламента, призвал европейцев "не поддаваться усталости от войны" и выразил надежду, что в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:31
2023-10-04T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
европарламент
чехия
россия
украина
петр павел
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел, выступая в среду перед депутатами Европарламента, призвал европейцев "не поддаваться усталости от войны" и выразил надежду, что в обозримом будущем на Украину придет мир. "Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны (конфликта на Украине - ред.). Я твердо верю, что на Украину вернется мир. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Но надежда - это не стратегия. Поэтому мы должны добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине необходимые условия для ее дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания. Россия должна уйти с украинской суверенной территории", - сказал Павел. По мнению чешского президента, сила Европы заключается в ее единстве и разнообразии, однако недруги пытаются ослабить ее, подорвать моральные и демократические ценности. Своего рода испытанием на прочность для граждан Европы и ее институтов станут в будущем году выборы в политические структуры. "Избирательная кампания следующего года подвергнет нашу демократию испытанию на прочность. Я надеюсь, что она послужит возможностью показать, что европейский демократический дух действительно жив", - сказал Павел. При этом он предостерег политиков от стремления разбрасываться популистскими обещаниями. Необходимо говорить правду, какой бы она ни была, подчеркнул Павел. В преддверии европейских выборов, по словам Павела, наблюдается рост дезинформации, зачастую создаваемой и распространяемой алгоритмами и искусственным интеллектом. "Это реальная угроза, к которой мы все должны быть готовы", - считает чешский президент. "Сегодня доверие граждан сталкивается с постоянными дезинформационными атаками и многочисленными попытками исказить смысл слов и действий. Если мы допустим, что верховенство закона рухнет, и будет действовать правило, что "правда в руках более сильного", это будет иметь непредвиденные последствия для всей Европы. Мы можем не соглашаться по многим вопросам, но мы не должны строить свои аргументы на лжи и ложных обвинениях", - сказал Павел. По словам главы Чехии, Евросоюз иногда называют медлительным и неэффективным, хотя он неоднократно демонстрировал способность реагировать на вызовы и совместными усилиями многих стран находить компромиссы. Это, как считает Павел, было наглядно продемонстрировано в последние годы, как во время пандемии COVID-19, так и при решении вопросов энергетической безопасности и помощи Украине. При этом Павел назвал неудачей Европы то, что она якобы не смогла распознать "намерения Москвы в отношении Украины". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900111682.html
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в мире, европарламент, чехия, россия, украина, петр павел, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европарламент, Чехия, Россия, Украина, Петр Павел, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Чехии призвал европейцев не поддаваться усталости от конфликта

Президент Чехии Павел призвал европейцев не поддаваться усталости от Украины

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 4 окт - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел, выступая в среду перед депутатами Европарламента, призвал европейцев "не поддаваться усталости от войны" и выразил надежду, что в обозримом будущем на Украину придет мир.
"Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны (конфликта на Украине - ред.). Я твердо верю, что на Украину вернется мир. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Но надежда - это не стратегия. Поэтому мы должны добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине необходимые условия для ее дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания. Россия должна уйти с украинской суверенной территории", - сказал Павел.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
Эксперт призвал не рассчитывать на усталость Запада от конфликта на Украине
3 октября, 10:39
По мнению чешского президента, сила Европы заключается в ее единстве и разнообразии, однако недруги пытаются ослабить ее, подорвать моральные и демократические ценности. Своего рода испытанием на прочность для граждан Европы и ее институтов станут в будущем году выборы в политические структуры.
"Избирательная кампания следующего года подвергнет нашу демократию испытанию на прочность. Я надеюсь, что она послужит возможностью показать, что европейский демократический дух действительно жив", - сказал Павел. При этом он предостерег политиков от стремления разбрасываться популистскими обещаниями. Необходимо говорить правду, какой бы она ни была, подчеркнул Павел.
В преддверии европейских выборов, по словам Павела, наблюдается рост дезинформации, зачастую создаваемой и распространяемой алгоритмами и искусственным интеллектом. "Это реальная угроза, к которой мы все должны быть готовы", - считает чешский президент.
"Сегодня доверие граждан сталкивается с постоянными дезинформационными атаками и многочисленными попытками исказить смысл слов и действий. Если мы допустим, что верховенство закона рухнет, и будет действовать правило, что "правда в руках более сильного", это будет иметь непредвиденные последствия для всей Европы. Мы можем не соглашаться по многим вопросам, но мы не должны строить свои аргументы на лжи и ложных обвинениях", - сказал Павел.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
"Полное изнеможение": в США пришли в ужас от состояния ВСУ
24 сентября, 14:53
По словам главы Чехии, Евросоюз иногда называют медлительным и неэффективным, хотя он неоднократно демонстрировал способность реагировать на вызовы и совместными усилиями многих стран находить компромиссы. Это, как считает Павел, было наглядно продемонстрировано в последние годы, как во время пандемии COVID-19, так и при решении вопросов энергетической безопасности и помощи Украине. При этом Павел назвал неудачей Европы то, что она якобы не смогла распознать "намерения Москвы в отношении Украины".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины
Вчера, 13:51
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Погостили — и хватит. США выдавливают украинских беженцев из Польши
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропарламентЧехияРоссияУкраинаПетр ПавелСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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