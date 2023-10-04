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В Капитолии арестовали более десяти протестующих против помощи Украине - РИА Новости, 04.10.2023
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18:05 04.10.2023 (обновлено: 20:35 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510785.html
В Капитолии арестовали более десяти протестующих против помощи Украине
В Капитолии арестовали более десяти протестующих против помощи Украине - РИА Новости, 04.10.2023
В Капитолии арестовали более десяти протестующих против помощи Украине
Сотрудники полиции арестовали по меньшей мере 11 человек на акции протеста против помощи Украине в Капитолии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:05
2023-10-04T20:35
в мире
украина
берни сандерс
элизабет уоррен
сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции арестовали по меньшей мере 11 человек на акции протеста против помощи Украине в Капитолии, сообщил корреспондент РИА Новости.Изначально протестующие собрались на входе в офис сенатора Берни Сандерса, требуя прекратить финансирование Киева и начать переговоры. Некоторые активисты пришли с детьми.Полиция арестовала более десяти человек, после чего протестующих оттеснили от офиса сенатора.Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин, комментируя аресты возле офиса Сандерса, рассказала РИА Новости, что активистов задержали за то, что они "призывали его не финансировать" боевые действия на Украине.После протеста возле офиса Сандерса активисты осадили другого политика — на этот раз кабинет Элизабет Уоррен, где находились около 15 минут.Ситуация с помощью УкраинеКак отметил в конце сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.В минувшее воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева.Как следует из анализа РИА Новости данных бюджета Украины, Киев лишился 24 миллиардов долларов из-за отказа Вашингтона включить помощь в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900397093.html
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Арест протестующих против помощи Украине
Арест протестующих против помощи Украине
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в мире, украина, берни сандерс, элизабет уоррен, сша, киев, джон кирби
В мире, Украина, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, США, Киев, Джон Кирби
В Капитолии арестовали более десяти протестующих против помощи Украине

В Капитолии арестовали более десяти протестующих против помощи Украине

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции арестовали по меньшей мере 11 человек на акции протеста против помощи Украине в Капитолии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Изначально протестующие собрались на входе в офис сенатора Берни Сандерса, требуя прекратить финансирование Киева и начать переговоры. Некоторые активисты пришли с детьми.
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Полиция арестовала более десяти человек, после чего протестующих оттеснили от офиса сенатора.
Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин, комментируя аресты возле офиса Сандерса, рассказала РИА Новости, что активистов задержали за то, что они "призывали его не финансировать" боевые действия на Украине.
После протеста возле офиса Сандерса активисты осадили другого политика — на этот раз кабинет Элизабет Уоррен, где находились около 15 минут.
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Вчера, 17:50

Ситуация с помощью Украине

Как отметил в конце сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.
В минувшее воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева.
Как следует из анализа РИА Новости данных бюджета Украины, Киев лишился 24 миллиардов долларов из-за отказа Вашингтона включить помощь в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев.
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