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На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900499236.html
На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы
На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы - РИА Новости, 04.10.2023
На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы
Власти Украины ищут юридические механизмы, как вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу, сообщил министр внутренних дел страны Игорь... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:14
2023-10-04T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь клименко
мвд украины
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Власти Украины ищут юридические механизмы, как вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. "Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость - и моральную, и юридическую - привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально – это другая история, в командировку или на обучение. Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну", - сказал Клименко в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, нелегально выехавшим за границу будет грозить наказание в виде административного штрафа, при этом министр он не исключил и уголовную ответственность. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html
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в мире, украина, игорь клименко, мвд украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Клименко, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы

МВД Украины ищет методы, как вернуть из-за границы военнообязанных

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Власти Украины ищут юридические механизмы, как вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
"Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость - и моральную, и юридическую - привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально – это другая история, в командировку или на обучение. Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну", - сказал Клименко в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, нелегально выехавшим за границу будет грозить наказание в виде административного штрафа, при этом министр он не исключил и уголовную ответственность.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИгорь КлименкоМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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