На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы
МВД Украины ищет методы, как вернуть из-за границы военнообязанных
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Власти Украины ищут юридические механизмы, как вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
"Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость - и моральную, и юридическую - привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально – это другая история, в командировку или на обучение. Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну", - сказал Клименко в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, нелегально выехавшим за границу будет грозить наказание в виде административного штрафа, при этом министр он не исключил и уголовную ответственность.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.