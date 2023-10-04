https://ria.ru/20231004/ukraina-1900499236.html

На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы

На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы - РИА Новости, 04.10.2023

На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы

Власти Украины ищут юридические механизмы, как вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу, сообщил министр внутренних дел страны Игорь... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:14

2023-10-04T17:14

2023-10-04T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

игорь клименко

мвд украины

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Власти Украины ищут юридические механизмы, как вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. "Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость - и моральную, и юридическую - привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально – это другая история, в командировку или на обучение. Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну", - сказал Клименко в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, нелегально выехавшим за границу будет грозить наказание в виде административного штрафа, при этом министр он не исключил и уголовную ответственность. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, игорь клименко, мвд украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины