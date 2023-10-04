https://ria.ru/20231004/ukraina-1900489064.html

На Украине усилят контроль за использованием русского языка в Одессе

На Украине усилят контроль за использованием русского языка в Одессе - РИА Новости, 04.10.2023

На Украине усилят контроль за использованием русского языка в Одессе

Усиленный контроль за использованием русского языка в сфере рекламы хотят установить в Одессе, сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:43

2023-10-04T16:43

2023-10-04T16:57

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Усиленный контроль за использованием русского языка в сфере рекламы хотят установить в Одессе, сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь. "Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления. Только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере рекламы, предоставления услуг или торговли, может улучшить эту ситуацию", - написал Креминь в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Креминь также призвал мэра Одессы Геннадия Труханова утвердить городскую языковую программу, которая бы в том числе предусматривала меры по обеспечению контроля "за размещением наружной рекламы, использованием иностранных рекламных вывесок". "Расположенная с нарушениями наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована", - подытожил языковой омбудсмен. В середине сентября Креминь сообщал, что Черниговская городская военная администрация полностью запретила использование русского языка на вывесках, информационных табличках и наружной рекламе. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

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в мире, россия, украина, одесса, сергей лавров, тарас креминь