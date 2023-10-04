https://ria.ru/20231004/ukraina-1900473827.html

Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023

Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Все больше украинских военнослужащих сдаются в плен российской армии, пишет Military Watch Magazine."Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:58

2023-10-04T15:58

2023-10-04T16:50

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Все больше украинских военнослужащих сдаются в плен российской армии, пишет Military Watch Magazine."Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта", — говорится в публикации. Из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов, пишет автор."Западные СМИ все чаще отмечают очень ограниченную подготовку, которую украинские призывники проходили перед отправкой на передовую, потому что украинские офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки", — подчеркивает он. Украинские войска уже четыре месяца ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900458506.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html

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в мире, вооруженные силы украины, нато, россия, украина