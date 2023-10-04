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Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 04.10.2023 (обновлено: 16:50 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900473827.html
Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Все больше украинских военнослужащих сдаются в плен российской армии, пишет Military Watch Magazine."Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:58
2023-10-04T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
россия
украина
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Все больше украинских военнослужащих сдаются в плен российской армии, пишет Military Watch Magazine."Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта", — говорится в публикации. Из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов, пишет автор."Западные СМИ все чаще отмечают очень ограниченную подготовку, которую украинские призывники проходили перед отправкой на передовую, потому что украинские офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки", — подчеркивает он. Украинские войска уже четыре месяца ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900458506.html
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html
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в мире, вооруженные силы украины, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Украина
Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

MWM: срок жизни солдат ВСУ составляет несколько часов из-за огромных потерь

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Все больше украинских военнослужащих сдаются в плен российской армии, пишет Military Watch Magazine.

"Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Теперь дно бочки видно". В НАТО сделали неожиданное заявление об Украине
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Из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов, пишет автор.
"Западные СМИ все чаще отмечают очень ограниченную подготовку, которую украинские призывники проходили перед отправкой на передовую, потому что украинские офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки", — подчеркивает он.

Украинские войска уже четыре месяца ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияУкраина
 
 
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