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Глава Минобороны Нидерландов проговорилась о роли Украины в планах Запада
Глава Минобороны Нидерландов проговорилась о роли Украины в планах Запада - РИА Новости, 04.10.2023
Глава Минобороны Нидерландов проговорилась о роли Украины в планах Запада
Помощь Киеву в конфликте с Москвой стала доступным способом сдерживать "российскую угрозу", приводит слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен Anadolu... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:15
2023-10-04T15:15
2023-10-04T16:47
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киев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Помощь Киеву в конфликте с Москвой стала доступным способом сдерживать "российскую угрозу", приводит слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен Anadolu Ajansi."Поддержка Украины — это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО", — сказала она во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.При этом Оллонгрен выразила сомнение, что Запад будет долго спонсировать Киев, так как США вскоре могут прекратить помогать ВСУ из-за внутренних проблем.Тем не менее поддержка Украины "жизненно важна", резюмировала министр обороны Нидерландов.Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл ранее призвал и дальше помогать Украине, потому что США "не потеряли ни одного американца в этой войне". По его словам, большинство денег, выделяемых Киеву, на самом деле тратится в пределах США на производство вооружения, что также стимулирует создание дополнительных рабочих мест для американцев и увеличивает военную мощь Вашингтона.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900338039.html
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В мире, Украина, Нидерланды, США, Джо Байден, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Митч Макконнелл
Глава Минобороны Нидерландов проговорилась о роли Украины в планах Запада
Глава Минобороны Нидерландов назвала помощь Украине дешевым способом борьбы с РФ