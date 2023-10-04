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"Теперь дно бочки видно". В НАТО сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 04.10.2023 (обновлено: 16:36 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900458506.html
"Теперь дно бочки видно". В НАТО сделали неожиданное заявление об Украине
"Теперь дно бочки видно". В НАТО сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.10.2023
"Теперь дно бочки видно". В НАТО сделали неожиданное заявление об Украине
У Запада заканчиваются боеприпасы для отправки на Украину, приводит CNN заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:15
2023-10-04T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
роб бауэр
киев
нато
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У Запада заканчиваются боеприпасы для отправки на Украину, приводит CNN заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. "Теперь дно бочки видно. Мы отдаем Украине системы вооружений и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются", — пояснил он.По мнению западных военных аналитиков, американский ВПК должен начать работать сверхурочно, иначе украинская армия может оказаться под угрозой.При этом принятие временного бюджета США, куда не вошла помощь киевскому режиму, ставит под сомнение возможность дальнейших поставок оружия бывшей советской республике, отмечается в статье.В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html
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в мире, украина, роб бауэр, киев, нато, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роб Бауэр, Киев, НАТО, Европа
"Теперь дно бочки видно". В НАТО сделали неожиданное заявление об Украине

Глава комитета НАТО Бауэр признал нехватку запасов вооружений для передачи ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У Запада заканчиваются боеприпасы для отправки на Украину, приводит CNN заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра.
"Теперь дно бочки видно. Мы отдаем Украине системы вооружений и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются", — пояснил он.
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По мнению западных военных аналитиков, американский ВПК должен начать работать сверхурочно, иначе украинская армия может оказаться под угрозой.
При этом принятие временного бюджета США, куда не вошла помощь киевскому режиму, ставит под сомнение возможность дальнейших поставок оружия бывшей советской республике, отмечается в статье.
В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоб БауэрКиевНАТОЕвропа
 
 
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