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Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 04.10.2023 (обновлено: 16:49 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html
Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 04.10.2023
Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Европа и США проявляют признаки усталости от украинского конфликта, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:52
2023-10-04T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Европа и США проявляют признаки усталости от украинского конфликта, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft."Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования нашего правительства еще на 45 дней &lt;...&gt; без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация. Такое голосование было бы немыслимо в декабре прошлого года", — говорится в статье.По словам автора, такие же настроения бытуют среди европейских политиков. "На фоне скандала с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, который нанес ущерб европейским фермерам, президент Польши Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим. Венгерский лидер Орбан заявил, что его страна больше не будет оказывать никакой поддержки Украине", — отмечается в публикации.Растущий скептицизм в Европе усиливает опасения в Вашингтоне, что партнеры по НАТО не захотят делить бремя помощи киевским властям, добавил Биб."Беспокойство по поводу поддержки Запада подрывает боевой дух и политическую решимость Украины, что приводит к дальнейшему ослаблению ее позиций на поле боя. Такие события могут стать переломным моментом, в котором постепенное ослабление помощи Украине со стороны Запада приведет к &lt;...&gt; краху страны", — резюмировалось в материале.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900458506.html
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украина
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в мире, украина, европа, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

RS: сокращение западной помощи стало переломным моментом для Украины

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Европа и США проявляют признаки усталости от украинского конфликта, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft.
"Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования нашего правительства еще на 45 дней <...> без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация. Такое голосование было бы немыслимо в декабре прошлого года", — говорится в статье.
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По словам автора, такие же настроения бытуют среди европейских политиков.
"На фоне скандала с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, который нанес ущерб европейским фермерам, президент Польши Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим. Венгерский лидер Орбан заявил, что его страна больше не будет оказывать никакой поддержки Украине", — отмечается в публикации.
Растущий скептицизм в Европе усиливает опасения в Вашингтоне, что партнеры по НАТО не захотят делить бремя помощи киевским властям, добавил Биб.
"Беспокойство по поводу поддержки Запада подрывает боевой дух и политическую решимость Украины, что приводит к дальнейшему ослаблению ее позиций на поле боя. Такие события могут стать переломным моментом, в котором постепенное ослабление помощи Украине со стороны Запада приведет к <...> краху страны", — резюмировалось в материале.

Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСШАНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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