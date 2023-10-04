https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html

Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 04.10.2023

Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

Европа и США проявляют признаки усталости от украинского конфликта, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:52

2023-10-04T14:52

2023-10-04T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Европа и США проявляют признаки усталости от украинского конфликта, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft."Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования нашего правительства еще на 45 дней <...> без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация. Такое голосование было бы немыслимо в декабре прошлого года", — говорится в статье.По словам автора, такие же настроения бытуют среди европейских политиков. "На фоне скандала с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, который нанес ущерб европейским фермерам, президент Польши Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим. Венгерский лидер Орбан заявил, что его страна больше не будет оказывать никакой поддержки Украине", — отмечается в публикации.Растущий скептицизм в Европе усиливает опасения в Вашингтоне, что партнеры по НАТО не захотят делить бремя помощи киевским властям, добавил Биб."Беспокойство по поводу поддержки Запада подрывает боевой дух и политическую решимость Украины, что приводит к дальнейшему ослаблению ее позиций на поле боя. Такие события могут стать переломным моментом, в котором постепенное ослабление помощи Украине со стороны Запада приведет к <...> краху страны", — резюмировалось в материале.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900458506.html

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

украина

европа

сша

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в мире, украина, европа, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру)