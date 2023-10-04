https://ria.ru/20231004/ukraina-1900397093.html

Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными

Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными - РИА Новости, 04.10.2023

Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными

Заявления западных стран о поддержке Украины "сколько потребуется" бессмысленны без конкретики, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:19

2023-10-04T12:19

2023-10-04T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

бен ходжес

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявления западных стран о поддержке Украины "сколько потребуется" бессмысленны без конкретики, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он говорил на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого велась в YouTube. "Когда мой президент говорит: "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется" — это неплохое заявление, но оно бессмысленно <…> Потребуется что? Зачем мы это делаем?" — сказал Ходжес. Бывший главком считает, что американцам нужно объяснить, каким образом помощь Киеву и победа над Россией отвечает стратегическим интересам США и их собственным экономическим интересам. По его мнению, нынешний конфликт стал результатом провальной политики Запада по сдерживанию России. "Это провальное сдерживание, потому что мы не соответствовали тому, о чем сами говорили, о сути демократии <…> И это не выглядело так, чтобы мы действительно хотели ее защищать", — добавил отставной генерал. По его мнению, снижение поддержки Украины со стороны республиканцев отчасти связано с российским влиянием за счет "денег, поддержки хаоса" и попытками заставить американцев потерять веру в собственные институты. "Но это также произошло, потому что мы уязвимы к этому. Люди становятся уязвимыми по ряду причин, например из-за того, из какого источника они получают новости <…> Мы потеряли сущность того, кем мы являемся <…> Никто никогда не думал, что США идеальны, но у людей были более высокие ожидания от США", — заключил Ходжес. В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его принятия было исключение ассигнований, предназначенных на поддержку Украины. Тем не менее президент Джо Байден, подписав документ, заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230925/pomosch-1898552928.html

https://ria.ru/20231004/usa-1900356420.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, бен ходжес, сша, нато, ситуация в днр и лнр