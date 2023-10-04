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Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 04.10.2023 (обновлено: 12:44 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900397093.html
Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными
Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными - РИА Новости, 04.10.2023
Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными
Заявления западных стран о поддержке Украины "сколько потребуется" бессмысленны без конкретики, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:19
2023-10-04T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бен ходжес
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявления западных стран о поддержке Украины "сколько потребуется" бессмысленны без конкретики, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он говорил на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого велась в YouTube. "Когда мой президент говорит: "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется" — это неплохое заявление, но оно бессмысленно &lt;…&gt; Потребуется что? Зачем мы это делаем?" — сказал Ходжес. Бывший главком считает, что американцам нужно объяснить, каким образом помощь Киеву и победа над Россией отвечает стратегическим интересам США и их собственным экономическим интересам. По его мнению, нынешний конфликт стал результатом провальной политики Запада по сдерживанию России. "Это провальное сдерживание, потому что мы не соответствовали тому, о чем сами говорили, о сути демократии &lt;…&gt; И это не выглядело так, чтобы мы действительно хотели ее защищать", — добавил отставной генерал. По его мнению, снижение поддержки Украины со стороны республиканцев отчасти связано с российским влиянием за счет "денег, поддержки хаоса" и попытками заставить американцев потерять веру в собственные институты. "Но это также произошло, потому что мы уязвимы к этому. Люди становятся уязвимыми по ряду причин, например из-за того, из какого источника они получают новости &lt;…&gt; Мы потеряли сущность того, кем мы являемся &lt;…&gt; Никто никогда не думал, что США идеальны, но у людей были более высокие ожидания от США", — заключил Ходжес. В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его принятия было исключение ассигнований, предназначенных на поддержку Украины. Тем не менее президент Джо Байден, подписав документ, заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230925/pomosch-1898552928.html
https://ria.ru/20231004/usa-1900356420.html
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, украина, бен ходжес, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бен Ходжес, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американский генерал назвал заверения Запада в помощи Киеву бессмысленными

Генерал Ходжес: заявления Запада о поддержке Украины бессмысленны без конкретики

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявления западных стран о поддержке Украины "сколько потребуется" бессмысленны без конкретики, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он говорил на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого велась в YouTube.
"Когда мой президент говорит: "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется" — это неплохое заявление, но оно бессмысленно <…> Потребуется что? Зачем мы это делаем?" — сказал Ходжес.
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Бывший главком считает, что американцам нужно объяснить, каким образом помощь Киеву и победа над Россией отвечает стратегическим интересам США и их собственным экономическим интересам. По его мнению, нынешний конфликт стал результатом провальной политики Запада по сдерживанию России.
"Это провальное сдерживание, потому что мы не соответствовали тому, о чем сами говорили, о сути демократии <…> И это не выглядело так, чтобы мы действительно хотели ее защищать", — добавил отставной генерал.
По его мнению, снижение поддержки Украины со стороны республиканцев отчасти связано с российским влиянием за счет "денег, поддержки хаоса" и попытками заставить американцев потерять веру в собственные институты.
"Но это также произошло, потому что мы уязвимы к этому. Люди становятся уязвимыми по ряду причин, например из-за того, из какого источника они получают новости <…> Мы потеряли сущность того, кем мы являемся <…> Никто никогда не думал, что США идеальны, но у людей были более высокие ожидания от США", — заключил Ходжес.
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В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его принятия было исключение ассигнований, предназначенных на поддержку Украины. Тем не менее президент Джо Байден, подписав документ, заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБен ХоджесСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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