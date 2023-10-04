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Эксперт рассказала о последствиях для Киева из-за отставки Маккарти - РИА Новости, 04.10.2023
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11:52 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900381875.html
Эксперт рассказала о последствиях для Киева из-за отставки Маккарти
Эксперт рассказала о последствиях для Киева из-за отставки Маккарти - РИА Новости, 04.10.2023
Эксперт рассказала о последствиях для Киева из-за отставки Маккарти
Решение вопроса с американским финансированием для Украины займет значительно больше времени после отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти, так... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:52
2023-10-04T11:52
в мире
сша
кевин маккарти
украина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Решение вопроса с американским финансированием для Украины займет значительно больше времени после отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти, так как выборы нового займут не один день и задержат согласование бюджета, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева, комментируя отставку Маккарти. Палата представителей после решения об отставке Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться самое раннее в следующую среду. Все это происходит на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета 17 ноября и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву. "Украина станет заложником этого процесса. Пока не договорятся относительно спикера, вопрос Украины будет одним из вопросов, который будет торговаться (между демократами и республиканцами – ред.), соответственно, пока не будет принято решение со спикером, решение о финансировании Украины тоже будет зависать", - рассказала Журавлева. По ее мнению, назначение нового спикера Палаты представителей станет предметом торга между демократами и республиканцами, который повлияет на принятие статей бюджета. Кроме того, отставка Маккарти отразится и на сроках рассмотрения бюджета США. "Обычно, когда палата выбирает своего спикера, ничем другим она не занимается… Процесс выбора нового спикера палаты займет не один день, бюджет подвиснет", - заключила эксперт. Во вторник палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Маккарти неоднократно делал противоречивые заявления о помощи Украине. В ноябре 2022 года, еще до избрания спикером, он заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения неограниченной финансовой помощи. В мае 2023 года, отвечая на вопрос РИА Новости, он заявил, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Киева, включая предоставление военной помощи. На пост спикера Палаты представителя Конгресса США претендует несколько кандидатов, в том числе конгрессмены Стив Скэлиз, Том Эммер, Байрон Дональдс и другие. Их взгляды на американскую помощь Киеву различаются. Конгрессмен Трой Нильс предложил занять пост спикера бывшему президенту США Дональду Трампу.
https://ria.ru/20231004/usa-1900356420.html
https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html
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в мире, сша, кевин маккарти, украина
В мире, США, Кевин Маккарти, Украина
Эксперт рассказала о последствиях для Киева из-за отставки Маккарти

Экономист Журавлева: финансирование Киева США зависнет из-за отставки Маккарти

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Решение вопроса с американским финансированием для Украины займет значительно больше времени после отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти, так как выборы нового займут не один день и задержат согласование бюджета, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева, комментируя отставку Маккарти.
Палата представителей после решения об отставке Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться самое раннее в следующую среду. Все это происходит на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета 17 ноября и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.
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«
"Украина станет заложником этого процесса. Пока не договорятся относительно спикера, вопрос Украины будет одним из вопросов, который будет торговаться (между демократами и республиканцами – ред.), соответственно, пока не будет принято решение со спикером, решение о финансировании Украины тоже будет зависать", - рассказала Журавлева.
По ее мнению, назначение нового спикера Палаты представителей станет предметом торга между демократами и республиканцами, который повлияет на принятие статей бюджета. Кроме того, отставка Маккарти отразится и на сроках рассмотрения бюджета США.
«
"Обычно, когда палата выбирает своего спикера, ничем другим она не занимается… Процесс выбора нового спикера палаты займет не один день, бюджет подвиснет", - заключила эксперт.
Во вторник палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.
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С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.
Маккарти неоднократно делал противоречивые заявления о помощи Украине. В ноябре 2022 года, еще до избрания спикером, он заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения неограниченной финансовой помощи. В мае 2023 года, отвечая на вопрос РИА Новости, он заявил, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Киева, включая предоставление военной помощи.
На пост спикера Палаты представителя Конгресса США претендует несколько кандидатов, в том числе конгрессмены Стив Скэлиз, Том Эммер, Байрон Дональдс и другие. Их взгляды на американскую помощь Киеву различаются. Конгрессмен Трой Нильс предложил занять пост спикера бывшему президенту США Дональду Трампу.
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