https://ria.ru/20231004/ukraina-1900342636.html

"Театр абсурда". Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина

"Театр абсурда". Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина - РИА Новости, 04.10.2023

"Театр абсурда". Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что Евросоюзу "понадобится ядерная Украина", по ее словам, об этом, в частности, свидетельствует... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:46

2023-10-04T09:46

2023-10-04T09:46

в мире

украина

мария захарова

евросоюз

анналена бербок

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что Евросоюзу "понадобится ядерная Украина", по ее словам, об этом, в частности, свидетельствует отсутствие реакции ЕС на заявления Киева о необходимости получить ядерный статус. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik."С учетом того, что такие люди, как (глава МИД ФРГ) Анналена Бербок находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил", - заявила Захарова. Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Владимир Зеленский, выступая в сентябре на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины. Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯОн.

https://ria.ru/20231003/nato-1900220626.html

https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html

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в мире, украина, мария захарова, евросоюз, анналена бербок, владимир зеленский