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WT: крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину - РИА Новости, 04.10.2023
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09:23 04.10.2023 (обновлено: 10:06 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900338039.html
WT: крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину
WT: крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину - РИА Новости, 04.10.2023
WT: крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину
Решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта, пишет The Washington Times. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:23
2023-10-04T10:06
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
роберт фицо
виктор орбан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта, пишет The Washington Times."США и их главные союзники выказывают первые признаки того, что поддержка Киева не будет длиться бесконечно", — говорится в публикации.Так, ведущие кандидаты на пост президента США, включая Дональда Трампа, заняли скептическую позицию в отношении бессрочной помощи. Кроме того, на парламентских выборах в Словакии победу одержала социал-демократическая партия Smer во главе с Робертом Фицо, который выступает против военной поддержки Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не согласен с предоставлением Украине оружия и ставит под сомнение возможность ее вступления в ЕС, перечисляет издание.Эксперты опасаются, что поддержка будет ослабевать и дальше, так как Белый дом не желает повторять опыт Афганистана и Ирака, ввязываясь в новый многолетний конфликт. Помимо этого, широко разрекламированное контрнаступление ВСУ не принесло практически никаких результатов, заключает газета.Ранее The Washington Post уже писала, что неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения относительно исхода конфликта, из-за чего международная поддержка может ослабнуть.Украинское контрнаступление идет уже четыре месяца на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться результата. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. По его словам, к середине сентября ВСУ потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20231004/kiev-1900316468.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, роберт фицо, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
WT: крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину

WT: Запад начал уставать от поддержки Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта, пишет The Washington Times.
"США и их главные союзники выказывают первые признаки того, что поддержка Киева не будет длиться бесконечно", — говорится в публикации.
Так, ведущие кандидаты на пост президента США, включая Дональда Трампа, заняли скептическую позицию в отношении бессрочной помощи. Кроме того, на парламентских выборах в Словакии победу одержала социал-демократическая партия Smer во главе с Робертом Фицо, который выступает против военной поддержки Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не согласен с предоставлением Украине оружия и ставит под сомнение возможность ее вступления в ЕС, перечисляет издание.
Эксперты опасаются, что поддержка будет ослабевать и дальше, так как Белый дом не желает повторять опыт Афганистана и Ирака, ввязываясь в новый многолетний конфликт. Помимо этого, широко разрекламированное контрнаступление ВСУ не принесло практически никаких результатов, заключает газета.
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США уходят. В Киеве раскрыли скорое будущее Украины
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Ранее The Washington Post уже писала, что неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения относительно исхода конфликта, из-за чего международная поддержка может ослабнуть.
Украинское контрнаступление идет уже четыре месяца на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться результата. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. По его словам, к середине сентября ВСУ потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.
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