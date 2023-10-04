https://ria.ru/20231004/ukraina-1900315986.html

Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ

Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023

Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ

У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, пишет... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T03:27

2023-10-04T03:27

2023-10-04T09:31

украина

россия

сша

в мире

джо байден

сергей лавров

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников."Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит", — говорится в статье.По словам источника издания, финансовые проблемы может оказать влияние на Владимира Зеленского, который столкнется с "еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций".При этом газета отмечает, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html

https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, в мире, джо байден, сергей лавров, владимир зеленский, нато, агентство по международному развитию сша, всемирный банк