Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ
WSJ: властям Украины может не хватить средств для выплаты зарплат госслужащим
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
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"Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит", — говорится в статье.
По словам источника издания, финансовые проблемы может оказать влияние на Владимира Зеленского, который столкнется с "еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций".
При этом газета отмечает, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.