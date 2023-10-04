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Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
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03:27 04.10.2023 (обновлено: 09:31 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900315986.html
Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ
Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ
У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, пишет... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:27
2023-10-04T09:31
украина
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сша
в мире
джо байден
сергей лавров
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.&quot;Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит&quot;, — говорится в статье.По словам источника издания, финансовые проблемы может оказать влияние на Владимира Зеленского, который столкнется с "еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций".При этом газета отмечает, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html
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украина, россия, сша, в мире, джо байден, сергей лавров, владимир зеленский, нато, агентство по международному развитию сша, всемирный банк
Украина, Россия, США, В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Агентство по международному развитию США, Всемирный банк
Киеву грозит нехватка средств на зарплаты госслужащим, сообщили СМИ

WSJ: властям Украины может не хватить средств для выплаты зарплат госслужащим

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
«

"Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит", — говорится в статье.

По словам источника издания, финансовые проблемы может оказать влияние на Владимира Зеленского, который столкнется с "еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций".
При этом газета отмечает, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.
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Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.
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