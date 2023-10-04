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КНДР назвала США источником угрозы применения оружия массового уничтожения

КНДР назвала США источником угрозы применения оружия массового уничтожения - РИА Новости, 04.10.2023

КНДР назвала США источником угрозы применения оружия массового уничтожения

Именно США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете, и вооруженные силы КНДР будут последовательно... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T05:20

2023-10-04T05:20

2023-10-04T05:20

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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Именно США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете, и вооруженные силы КНДР будут последовательно сдерживать эту угрозу, заявил в среду представитель министерства обороны КНДР. Северокорейское военное ведомство опубликовало комментарий касательно новой стратегии минобороны США по противодействию оружию массового уничтожения, в которой Вашингтон заявляет о возросшем риске конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия, а также отмечает, что Россия и Китай представляют собой основные вызовы в этой сфере, КНДР же отмечена как "продолжительная угроза". "Что касается "продолжительной угрозы", это наиболее подходящее выражение для США - крупнейшего в мире обладателя оружия массового уничтожения, единственного в мире ядерного военного преступника, который еще с прошлого века, определив КНДР как "вражеское государство", постепенно расширил и усилил беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж… Именно США несут самую большую угрозу (использования - ред.) оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении представителя минобороны КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). По словам представителя минобороны, именно "неразумное бесчинство США", которые перебрасывают на Корейский полуостров стратегические вооружения, в том числе атомную подлодку с ядерными боеголовками, которых хватило бы для "превращения целого государства в пепел", представляют самую большую угрозу использования оружия массового уничтожения. США обнаружили "опаснейшее агрессивное намерение" разрушить интересы безопасности КНДР и других самостоятельных государств ради осуществления своей "мечты о господстве над миром". "Все эти факты требуют от вооруженных сил нашей республики последовательными силами сдерживания мощно отвечать на угрозу использования оружия массового уничтожения со стороны США, которая изо дня в день становится все более безумной...", - заявил чиновник. Он отметил, что вооруженные силы КНДР продолжат отвечать на провокации и вызовы со стороны США и будут верны своей указанной в конституции КНДР миссии. На "исторической" девятой сессии Верховного народного собрания (ВНС) в сентябре в Конституцию КНДР было внесено предназначение вооруженных сил Республики, а именно - защищать суверенитет и территориальную целостность государства, права и интересы народа, "насмерть отстаивать завоевания" социалистического строя и революции от всех угроз, гарантировать мир и процветание страны с помощью мощных вооруженных сил, заключил представитель министерства. Девятая сессия Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи прошла с 26 по 27 сентября. В числе прочего на сессии ВНС законодательно закрепили принятую в прошлом году политику КНДР по вопросам ядерных вооруженных сил. Данная формулировка была включена в виде поправки в конституцию страны.

https://ria.ru/20231001/kndr-1899699199.html

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