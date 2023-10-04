https://ria.ru/20231004/ucheniki-1900474776.html

Львова-Белова: 45 процентов учеников хотели бы снизить учебную нагрузку

Львова-Белова: 45 процентов учеников хотели бы снизить учебную нагрузку - РИА Новости, 04.10.2023

Львова-Белова: 45 процентов учеников хотели бы снизить учебную нагрузку

Доля учеников, желающих снизить учебную нагрузку, составляет 45%, а самым тревожным в их поведении является закрытость и неготовность делиться своими... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:01

2023-10-04T16:01

2023-10-04T16:01

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россия

москва

мария львова-белова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Доля учеников, желающих снизить учебную нагрузку, составляет 45%, а самым тревожным в их поведении является закрытость и неготовность делиться своими переживаниями, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Всероссийское исследование "Подростки 360" было проведено в рамках стратегической программы уполномоченного по правам ребенка в РФ "Подростки России" среди подростков от 14 до 17 лет, их родителей и педагогов. "В этом исследовании поучаствовали 136 тысяч подростков. Всего 315 тысяч респондентов. И учителя, кстати, в том числе. 45% хотели бы снизить учебную нагрузку в школе, 16% стабильно прогуливают занятия. Что самое тревожное - это закрытость подростков, когда они не готовы делиться своими переживаниями, а делятся, например, с Алисой или с домашними животными", - сказала Львова-Белова в рамках третьего форума классных руководителей и наставников. По словам детского омбудсмена, причиной нежелания подростка делиться своими переживаниями становится неумение взрослых его слышать, в результате чего происходит непонимание проблемы со стороны представителей более старшего поколения. Львова-Белова подчеркнула, что взрослым очень важно это развивать, оказывать помощь детям, "когда их штормит". Кроме того, Львова-Белова отметила, что процент подростков, обращающихся к психологу, очень мал - 3%. "Специалисты, которые призваны помогать детям, оказываются в такой малой численности", - сказала уполномоченный по правам ребенка. Третий форум классных руководителей и наставников проходит с 3 по 7 октября в Москве при участии около трех тысяч классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования со всей России.

https://ria.ru/20230921/deti-1897856518.html

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общество, россия, москва, мария львова-белова