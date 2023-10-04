https://ria.ru/20231004/uchenik-1900546393.html

Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож

Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож - РИА Новости, 04.10.2023

Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож

Пятиклассник в Москве размахивал на уроке ножом, обошлось без пострадавших, с учениками класса работает школьный психолог, сообщила РИА Новости директор школы... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:37

2023-10-04T20:37

2023-10-04T20:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пятиклассник в Москве размахивал на уроке ножом, обошлось без пострадавших, с учениками класса работает школьный психолог, сообщила РИА Новости директор школы №1208 Лариса Малышева. "Сегодня, 4 октября, во время урока в 5-м классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. Педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога", - рассказала Малышева. По её словам, администрация школы оперативно связалась с родителями школьника и представителями экстренных служб. "В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ребенок находится дома с родителями. С учениками класса работает школьный психолог", - добавила директор.

https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия