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Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож - РИА Новости, 04.10.2023
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20:37 04.10.2023 (обновлено: 20:45 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/uchenik-1900546393.html
Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож
Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож - РИА Новости, 04.10.2023
Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож
Пятиклассник в Москве размахивал на уроке ножом, обошлось без пострадавших, с учениками класса работает школьный психолог, сообщила РИА Новости директор школы... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:37
2023-10-04T20:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пятиклассник в Москве размахивал на уроке ножом, обошлось без пострадавших, с учениками класса работает школьный психолог, сообщила РИА Новости директор школы №1208 Лариса Малышева. "Сегодня, 4 октября, во время урока в 5-м классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. Педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога", - рассказала Малышева. По её словам, администрация школы оперативно связалась с родителями школьника и представителями экстренных служб. "В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ребенок находится дома с родителями. С учениками класса работает школьный психолог", - добавила директор.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Директор школы прокомментировал инцидент с учеником, который достал нож

Директор школы: ученик в Москве махал ножом во время урока, никто не пострадал

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пятиклассник в Москве размахивал на уроке ножом, обошлось без пострадавших, с учениками класса работает школьный психолог, сообщила РИА Новости директор школы №1208 Лариса Малышева.
"Сегодня, 4 октября, во время урока в 5-м классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. Педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога", - рассказала Малышева.
По её словам, администрация школы оперативно связалась с родителями школьника и представителями экстренных служб.
"В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ребенок находится дома с родителями. С учениками класса работает школьный психолог", - добавила директор.
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