https://ria.ru/20231004/tsakhal-1900471384.html

Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*

Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА* - РИА Новости, 04.10.2023

Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:49

2023-10-04T15:49

2023-10-04T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

армия обороны израиля

украина

украинская повстанческая армия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов. На опубликованной записи две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля. Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230927/izrail-1899020585.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, армия обороны израиля, украина, украинская повстанческая армия, ситуация в днр и лнр