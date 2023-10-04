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Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА* - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 04.10.2023 (обновлено: 15:59 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/tsakhal-1900471384.html
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА* - РИА Новости, 04.10.2023
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:49
2023-10-04T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
армия обороны израиля
украина
украинская повстанческая армия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов. На опубликованной записи две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля. Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230927/izrail-1899020585.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, украина, украинская повстанческая армия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Украина, Украинская повстанческая армия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*

Посол в Киеве выложил видео, где бойцы ЦАХАЛ поют гимн украинских националистов

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов.
На опубликованной записи две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля.
Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильАрмия обороны ИзраиляУкраинаУкраинская повстанческая армияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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