https://ria.ru/20231004/tsakhal-1900471384.html
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА* - РИА Новости, 04.10.2023
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:49
2023-10-04T15:49
2023-10-04T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
армия обороны израиля
украина
украинская повстанческая армия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов. На опубликованной записи две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля. Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230927/izrail-1899020585.html
израиль
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_78196decd6475ad384cb39615d89c675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля, украина, украинская повстанческая армия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Украина, Украинская повстанческая армия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол в Киеве выложил видео с исполнением израильскими военными гимна УПА*
Посол в Киеве выложил видео, где бойцы ЦАХАЛ поют гимн украинских националистов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов.
На опубликованной записи две девушки поют песню "Червона калина". Бродский написал, что они служат в Армии обороны Израиля.
Песня сечевых стрельцов "Червона калина" считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России
"Украинской повстанческой армии
"* и полка "Азов"**.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
МИД Израиля не стал комментировать чествование эсэсовца в Канаде