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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:43
2023-10-04T23:43
2023-10-04T23:43
специальная военная операция на украине
киев
херсонская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 22.54 (совпадает с мск) в подконтрольной Киеву части Херсонской области и затем - практически одновременно в Одесской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
киев
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украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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киев, херсонская область , украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу