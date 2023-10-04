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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/trevoga-1900567223.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:43
2023-10-04T23:43
специальная военная операция на украине
киев
херсонская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 22.54 (совпадает с мск) в подконтрольной Киеву части Херсонской области и затем - практически одновременно в Одесской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
киев
херсонская область
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РИА Новости
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киев, херсонская область , украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 22.54 (совпадает с мск) в подконтрольной Киеву части Херсонской области и затем - практически одновременно в Одесской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевХерсонская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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