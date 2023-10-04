https://ria.ru/20231004/tramvay-1900509521.html

Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет

Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет - РИА Новости, 04.10.2023

Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет

Трамвай маршрута №3 сгорел в среду в Саратове, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:00

2023-10-04T18:00

2023-10-04T18:00

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Трамвай маршрута №3 сгорел в среду в Саратове, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. "В 14.18 (13.18 мск) на пульт "01" поступил сигнал о загорании трамвая маршрута номер 3 на остановке у ТЦ "Навигатор". Горел моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Люди вышли из трамвая самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений... Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Причины и обстоятельства пожара выясняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

саратов

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)