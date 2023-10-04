Рейтинг@Mail.ru
Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/tramvay-1900509521.html
Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет
Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет - РИА Новости, 04.10.2023
Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет
Трамвай маршрута №3 сгорел в среду в Саратове, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:00
2023-10-04T18:00
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Трамвай маршрута №3 сгорел в среду в Саратове, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. "В 14.18 (13.18 мск) на пульт "01" поступил сигнал о загорании трамвая маршрута номер 3 на остановке у ТЦ "Навигатор". Горел моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Люди вышли из трамвая самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений... Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Причины и обстоятельства пожара выясняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Трамвай сгорел в Саратове, пострадавших нет

МЧС: трамвай маршрута №3 сгорел в Саратове, пострадавших нет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМЧС России
МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Трамвай маршрута №3 сгорел в среду в Саратове, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
"В 14.18 (13.18 мск) на пульт "01" поступил сигнал о загорании трамвая маршрута номер 3 на остановке у ТЦ "Навигатор". Горел моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Люди вышли из трамвая самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений... Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Причины и обстоятельства пожара выясняются, добавили в ведомстве.
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
24 августа, 16:15
 
ПроисшествияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала