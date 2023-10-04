https://ria.ru/20231004/tramp-1900499957.html

Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей

Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей - РИА Новости, 04.10.2023

Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей

Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что не имеет амбиций возглавить палату представителей, поскольку сосредоточен на возвращении в Белый дом, но готов... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:17

2023-10-04T17:17

2023-10-04T17:25

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нью-йорк (город)

дональд трамп

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что не имеет амбиций возглавить палату представителей, поскольку сосредоточен на возвращении в Белый дом, но готов помочь с выборами спикера. По меньшей мере трое конгрессменов предлагают Трампа на пост спикера, который освободился накануне после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций демократического меньшинства и правого крыла республиканского большинства в нижней палате конгрессе. "Если я смогу помочь с процессом (выборов - ред.), я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве", - сказал Трамп в кулуарах суда в Нью-Йорке, где он выступает ответчиком по гражданскому иску. Отстранив Маккарти, конгрессмены объявили перерыв в работе палаты до следующей недели, когда планируются выборы нового спикера.

https://ria.ru/20230929/tramp-1899501991.html

https://ria.ru/20231004/opros-1900494648.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, кевин маккарти