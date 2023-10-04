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Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей - РИА Новости, 04.10.2023
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17:17 04.10.2023 (обновлено: 17:25 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/tramp-1900499957.html
Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей
Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей - РИА Новости, 04.10.2023
Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей
Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что не имеет амбиций возглавить палату представителей, поскольку сосредоточен на возвращении в Белый дом, но готов... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:17
2023-10-04T17:25
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что не имеет амбиций возглавить палату представителей, поскольку сосредоточен на возвращении в Белый дом, но готов помочь с выборами спикера. По меньшей мере трое конгрессменов предлагают Трампа на пост спикера, который освободился накануне после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций демократического меньшинства и правого крыла республиканского большинства в нижней палате конгрессе. "Если я смогу помочь с процессом (выборов - ред.), я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве", - сказал Трамп в кулуарах суда в Нью-Йорке, где он выступает ответчиком по гражданскому иску. Отстранив Маккарти, конгрессмены объявили перерыв в работе палаты до следующей недели, когда планируются выборы нового спикера.
https://ria.ru/20230929/tramp-1899501991.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, кевин маккарти
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Кевин Маккарти
Трамп сообщил об отсутствии намерения стать спикером палаты представителей

Трампу не интересен пост спикера палаты представителей, лишь пост президента США

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что не имеет амбиций возглавить палату представителей, поскольку сосредоточен на возвращении в Белый дом, но готов помочь с выборами спикера.
По меньшей мере трое конгрессменов предлагают Трампа на пост спикера, который освободился накануне после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций демократического меньшинства и правого крыла республиканского большинства в нижней палате конгрессе.
Официальное тюремное фото Трампа - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Половина граждан США хотят отстранить Трампа от выборов, показал опрос
29 сентября, 16:44
"Если я смогу помочь с процессом (выборов - ред.), я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве", - сказал Трамп в кулуарах суда в Нью-Йорке, где он выступает ответчиком по гражданскому иску.
Отстранив Маккарти, конгрессмены объявили перерыв в работе палаты до следующей недели, когда планируются выборы нового спикера.
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием Дональда Трампа и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Опрос: большинство американцев хотели бы видеть третью партию в стране
Вчера, 16:59
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампКевин Маккарти
 
 
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