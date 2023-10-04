https://ria.ru/20231004/tramp-1900316615.html

Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США

Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023

Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США

Бывшего президента США Дональда Трампа предложили на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей, с такой инициативой... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T03:57

2023-10-04T03:57

2023-10-04T03:57

сша

северная каролина

кевин маккарти

дональд трамп

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа предложили на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей, с такой инициативой выступил конгрессмен Трой Нильс. "Я номинирую Трампа на пост спикера палаты", - написал законодатель в соцсети Х. В ходе многочисленных раундов голосования за спикера в январе фамилия Трампа уже звучала, за утверждение его на должность в частности выступал Мэтт Гетц, с подачи которого произошла нынешняя отставка Маккарти. Как сообщалось, палата представителей после отставки Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера ожидаются в следующую среду. Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Маккарти же отправили в отставку по результатам голосования, это случилось впервые в истории США. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.

https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html

сша

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, северная каролина, кевин маккарти, дональд трамп, в мире