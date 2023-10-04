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Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США
Бывшего президента США Дональда Трампа предложили на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей, с такой инициативой... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:57
2023-10-04T03:57
2023-10-04T03:57
сша
северная каролина
кевин маккарти
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа предложили на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей, с такой инициативой выступил конгрессмен Трой Нильс. "Я номинирую Трампа на пост спикера палаты", - написал законодатель в соцсети Х. В ходе многочисленных раундов голосования за спикера в январе фамилия Трампа уже звучала, за утверждение его на должность в частности выступал Мэтт Гетц, с подачи которого произошла нынешняя отставка Маккарти. Как сообщалось, палата представителей после отставки Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера ожидаются в следующую среду. Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Маккарти же отправили в отставку по результатам голосования, это случилось впервые в истории США. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.
https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html
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сша, северная каролина, кевин маккарти, дональд трамп, в мире
США, Северная Каролина, Кевин Маккарти, Дональд Трамп, В мире
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США
Конгрессмен Нильс предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США