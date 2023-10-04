Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/tramp-1900316615.html
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США - РИА Новости, 04.10.2023
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США
Бывшего президента США Дональда Трампа предложили на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей, с такой инициативой... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:57
2023-10-04T03:57
сша
северная каролина
кевин маккарти
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа предложили на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей, с такой инициативой выступил конгрессмен Трой Нильс. "Я номинирую Трампа на пост спикера палаты", - написал законодатель в соцсети Х. В ходе многочисленных раундов голосования за спикера в январе фамилия Трампа уже звучала, за утверждение его на должность в частности выступал Мэтт Гетц, с подачи которого произошла нынешняя отставка Маккарти. Как сообщалось, палата представителей после отставки Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера ожидаются в следующую среду. Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Маккарти же отправили в отставку по результатам голосования, это случилось впервые в истории США. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.
https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html
сша
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_12bc25f4b0518eabc7dc300ac23fdb25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, северная каролина, кевин маккарти, дональд трамп, в мире
США, Северная Каролина, Кевин Маккарти, Дональд Трамп, В мире
Конгрессмен предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США

Конгрессмен Нильс предложил Трампа на пост спикера палаты представителей США

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа предложили на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера палаты представителей, с такой инициативой выступил конгрессмен Трой Нильс.
«
"Я номинирую Трампа на пост спикера палаты", - написал законодатель в соцсети Х.
В ходе многочисленных раундов голосования за спикера в январе фамилия Трампа уже звучала, за утверждение его на должность в частности выступал Мэтт Гетц, с подачи которого произошла нынешняя отставка Маккарти.
Как сообщалось, палата представителей после отставки Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера ожидаются в следующую среду.
Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Маккарти же отправили в отставку по результатам голосования, это случилось впервые в истории США. Он заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах. Как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом
2 октября, 18:47
 
СШАСеверная КаролинаКевин МаккартиДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала