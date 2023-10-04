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В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США - РИА Новости, 04.10.2023
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10:34 04.10.2023 (обновлено: 10:37 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/terakt-1900352037.html
В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США
В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США - РИА Новости, 04.10.2023
В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла бы осуществить попытку теракта в центре... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:34
2023-10-04T10:37
в мире
турция
догу перинчек
анкара
сша
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США. Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков. "Мы поздравляем турецкую полицию с проявленной бдительностью, чувством долга и героизмом. Этот теракт стал полным разочарованием и несчастьем для террористов. Какова была цель, и кто ее осуществил? РПК не может предпринять подобную акцию без того, чтобы США не нажали на кнопку. Внутри страны идет зачистка РПК. Здесь есть принуждение. Я считаю, что это принуждение исходит от США", - приводит слова политика газета Aydınlı. Он добавил, что "США дают понять", что снова "спровоцируют терроризм в связи с некоторыми событиями на севере Сирии", где Турция проводит операцию против боевиков РПК. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html
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в мире, турция, догу перинчек, анкара, сша
В мире, Турция, Догу Перинчек, Анкара, США
В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США

Турецкий политик Перинчек: попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США

© AP Photo / Ali UnalТурецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре
Турецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
Турецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США.
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков.
«
"Мы поздравляем турецкую полицию с проявленной бдительностью, чувством долга и героизмом. Этот теракт стал полным разочарованием и несчастьем для террористов. Какова была цель, и кто ее осуществил? РПК не может предпринять подобную акцию без того, чтобы США не нажали на кнопку. Внутри страны идет зачистка РПК. Здесь есть принуждение. Я считаю, что это принуждение исходит от США", - приводит слова политика газета Aydınlı. Он добавил, что "США дают понять", что снова "спровоцируют терроризм в связи с некоторыми событиями на севере Сирии", где Турция проводит операцию против боевиков РПК.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
Спецназ турецкой полиции на территории возле Министерства внутренних дел Турции в Анкаре. 1 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций
Вчера, 10:40
 
В миреТурцияДогу ПеринчекАнкараСША
 
 
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