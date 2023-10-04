https://ria.ru/20231004/terakt-1900352037.html

В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США

В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США - РИА Новости, 04.10.2023

В Турции заявили, что попытка теракта в Анкаре могла быть с одобрения США

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла бы осуществить попытку теракта в центре... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:34

2023-10-04T10:34

2023-10-04T10:37

в мире

турция

догу перинчек

анкара

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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США. Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков. "Мы поздравляем турецкую полицию с проявленной бдительностью, чувством долга и героизмом. Этот теракт стал полным разочарованием и несчастьем для террористов. Какова была цель, и кто ее осуществил? РПК не может предпринять подобную акцию без того, чтобы США не нажали на кнопку. Внутри страны идет зачистка РПК. Здесь есть принуждение. Я считаю, что это принуждение исходит от США", - приводит слова политика газета Aydınlı. Он добавил, что "США дают понять", что снова "спровоцируют терроризм в связи с некоторыми событиями на севере Сирии", где Турция проводит операцию против боевиков РПК. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html

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в мире, турция, догу перинчек, анкара, сша