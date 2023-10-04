https://ria.ru/20231004/terakt-1900322776.html

В алтайском Рубцовске пресекли попытку подрыва здания администрации

В алтайском Рубцовске пресекли попытку подрыва здания администрации - РИА Новости, 04.10.2023

В алтайском Рубцовске пресекли попытку подрыва здания администрации

Мужчина по заданию проукраинской организации планировал взорвать здание администрации города Рубцовска в Алтайском крае, он задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:57

2023-10-04T06:57

2023-10-04T07:41

рубцовск

алтайский край

происшествия

россия

фсб

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БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Мужчина по заданию проукраинской организации планировал взорвать здание администрации города Рубцовска в Алтайском крае, он задержан, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ."Пресечена попытка теракта на территории Алтайского края. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области, оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России, 1988 года рождения, прибывший в регион для совершения теракта по заданию запрещенной проукраинской террористической организации", - говорится в сообщении.В 2022 году уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования. Затем По указанию "куратора" он приехал на Алтай, где с помощью самодельной бомбы должен был подорвать здание администрации, уточнили в ведомстве.При подготовке к теракту мужчину задержали оперативники ФСБ.Во ходе обыска в его доме нашли компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.Пресс-служба УФСБ представила РИА Новости оперативное видео: на нем показаны взрывчатые вещества в квартире обвиняемого, а также кнопочный телефон в коробке. На записи задержанный дает признательные показания."Завербован украинским движением, со мной связывался некий..., давал мне инструкции, как сделать взрывчатое вещество, цель — подрыв здания администрации Рубцовска", - говорит он.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ему предъявлено обвинение. Мужчина арестован.

https://ria.ru/20230929/sevastopol-1899398651.html

https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html

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рубцовск, алтайский край, происшествия, россия, фсб