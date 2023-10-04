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В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 04.10.2023
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22:17 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/teplovoz-1900558532.html
В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 04.10.2023
В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкирии, один человек пострадал, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:17
2023-10-04T22:17
происшествия
благовещенск
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкирии, один человек пострадал, сообщили в МВД по региону. По данным региональной полиции, авария произошла на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя самосвалом КамАЗ, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с тепловозом. "В результате ДТП водитель грузовика с травмами госпитализирован. Из шестнадцати вагонов, шесть сошли с рельсов. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, благовещенск, гибдд мвд рф
Происшествия, Благовещенск, ГИБДД МВД РФ
В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

МВД: в Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор.. Архивное фото
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкирии, один человек пострадал, сообщили в МВД по региону.
По данным региональной полиции, авария произошла на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя самосвалом КамАЗ, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с тепловозом.
"В результате ДТП водитель грузовика с травмами госпитализирован. Из шестнадцати вагонов, шесть сошли с рельсов. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияБлаговещенскГИБДД МВД РФ
 
 
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