https://ria.ru/20231004/teplovoz-1900558532.html

В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 04.10.2023

В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкирии, один человек пострадал, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T22:17

2023-10-04T22:17

2023-10-04T22:17

происшествия

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УФА, 4 окт - РИА Новости. Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкирии, один человек пострадал, сообщили в МВД по региону. По данным региональной полиции, авария произошла на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя самосвалом КамАЗ, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с тепловозом. "В результате ДТП водитель грузовика с травмами госпитализирован. Из шестнадцати вагонов, шесть сошли с рельсов. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230930/poezd-1899584032.html

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происшествия, благовещенск, гибдд мвд рф