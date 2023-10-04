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Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета - РИА Новости, 04.10.2023
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16:31 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/tekhnologii-1900482934.html
Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета
Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета - РИА Новости, 04.10.2023
Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета
Россия будет и дальше развивать систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:31
2023-10-04T16:31
технологии
россия
сочи
владимир путин
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы, безусловно, окажем здесь всестороннюю поддержку, будем и дальше развивать отечественную систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, чтобы подготовить свои кадры", - заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. Говоря о кадрах, Путин отметил, что имеет в виду математиков, инженеров, программистов. "Людей, без которых никакой искусственный интеллект никогда обойтись не сможет", - добавил Путин.
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технологии, россия, сочи, владимир путин
Технологии, Россия, Сочи, Владимир Путин
Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета

Путин призвал развивать образование для достижения технологического суверенитета

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Мы, безусловно, окажем здесь всестороннюю поддержку, будем и дальше развивать отечественную систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, чтобы подготовить свои кадры", - заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
Говоря о кадрах, Путин отметил, что имеет в виду математиков, инженеров, программистов. "Людей, без которых никакой искусственный интеллект никогда обойтись не сможет", - добавил Путин.
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