Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета
Путин призвал развивать образование для достижения технологического суверенитета
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства "Сириус"
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Мы, безусловно, окажем здесь всестороннюю поддержку, будем и дальше развивать отечественную систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, чтобы подготовить свои кадры", - заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
Говоря о кадрах, Путин отметил, что имеет в виду математиков, инженеров, программистов. "Людей, без которых никакой искусственный интеллект никогда обойтись не сможет", - добавил Путин.