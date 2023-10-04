https://ria.ru/20231004/tekhnologii-1900482934.html

Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета

Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета - РИА Новости, 04.10.2023

Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета

Россия будет и дальше развивать систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:31

2023-10-04T16:31

2023-10-04T16:31

технологии

россия

сочи

владимир путин

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы, безусловно, окажем здесь всестороннюю поддержку, будем и дальше развивать отечественную систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, чтобы подготовить свои кадры", - заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, мероприятие проходит на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. Говоря о кадрах, Путин отметил, что имеет в виду математиков, инженеров, программистов. "Людей, без которых никакой искусственный интеллект никогда обойтись не сможет", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

россия

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сочи, владимир путин